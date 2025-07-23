Враг прорывается на высоты: Братчук сообщил об обострении на Запорожье

Оккупационные войска стирают с земли населенные пункты, чтобы продвинуться вперед.

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Как изменилась ситуация на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Братчук:

Оккупанты прорываются на позиции, которые потеряли в 2023 году

Больше всего враг давит на украинскую оборону в районе трех населенных пунктов

Россия врет о захвате новых территорий

Оккупационные войска страны-агрессора России активизировали свои усилия на Запорожском направлении, где получили задание вернуть ранее утраченные позиции во время украинского контрнаступления в 2023 году.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель УДА Сергей Братчук. По его словам, наиболее сложная ситуация в районе трех населенных пунктов - Каменского, Пятихатки и Малиновки.

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Оккупанты не просто штурмуют ВСУ, но и постоянно применяют авиаобстрелы, пытаются прорваться на высоты, чтобы протиснуть оборону украинских защитников.

"Периодически он (враг - Главред) останавливается, вернее его останавливают Силы обороны. И сказать, что до каких-то оперативно-тактических достижений враг дошел, до такого показателя, мы на сегодня не можем. Тактические продвижения, к сожалению, есть", - пояснил представитель УДА.

В то же время россияне не прекращают по несколько раз заявлять о захвате того или иного населенного пункта, хотя на самом деле он находится под контролем ВСУ и на него продолжаются атаки.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска не могут удержаться в Малиновке в Запорожской области, в то же время, там враг уничтожил фактически все позиции украинских войск.

Накануне военный с позывным Forest предупредил, что, вероятно, враг все лето будет проводить штурмовые действия на Запорожском направлении. Армия РФ там действует малыми группами по 3-4 человека, не применяя техники, а в некоторых случаях использует багги или мотоциклы.

Ранее сообщалось, что воины Легиона "Свобода России" на Запорожском направлении во время штурмовых действий взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке.

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О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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