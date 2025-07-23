Враг прорывается на высоты: Братчук сообщил об обострении на Запорожье

Что сказал Братчук:
- Оккупанты прорываются на позиции, которые потеряли в 2023 году
- Больше всего враг давит на украинскую оборону в районе трех населенных пунктов
- Россия врет о захвате новых территорий
Оккупационные войска страны-агрессора России активизировали свои усилия на Запорожском направлении, где получили задание вернуть ранее утраченные позиции во время украинского контрнаступления в 2023 году.
Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил представитель УДА Сергей Братчук. По его словам, наиболее сложная ситуация в районе трех населенных пунктов - Каменского, Пятихатки и Малиновки.
Оккупанты не просто штурмуют ВСУ, но и постоянно применяют авиаобстрелы, пытаются прорваться на высоты, чтобы протиснуть оборону украинских защитников.
"Периодически он (враг - Главред) останавливается, вернее его останавливают Силы обороны. И сказать, что до каких-то оперативно-тактических достижений враг дошел, до такого показателя, мы на сегодня не можем. Тактические продвижения, к сожалению, есть", - пояснил представитель УДА.
В то же время россияне не прекращают по несколько раз заявлять о захвате того или иного населенного пункта, хотя на самом деле он находится под контролем ВСУ и на него продолжаются атаки.
Ситуация в Запорожской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские войска не могут удержаться в Малиновке в Запорожской области, в то же время, там враг уничтожил фактически все позиции украинских войск.
Накануне военный с позывным Forest предупредил, что, вероятно, враг все лето будет проводить штурмовые действия на Запорожском направлении. Армия РФ там действует малыми группами по 3-4 человека, не применяя техники, а в некоторых случаях использует багги или мотоциклы.
Ранее сообщалось, что воины Легиона "Свобода России" на Запорожском направлении во время штурмовых действий взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке.
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О персоне: Сергей Братчук
Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.
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