'Такого за три года не было': военный ошеломил заявлением о Запорожье

Военный отметил, что штурмы РФ могут продолжаться все лето.

https://glavred.info/front/takogo-za-tri-goda-ne-bylo-voennyy-oshelomil-zayavleniem-o-zaporozhe-10679273.html Ссылка скопирована

Интенсивность штурмов РФ растет / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Главное из заявления военного:

Оккупанты проводят штурмовые действия на Запорожском направлении

Враг действует малыми группами по 3-4 человека

Также россияне используют больше дронов, FPV и разведывательных БПЛА

Перед армией страны-агрессора России поставили новую задачу. Вероятно, враг все лето будет проводить штурмовые действия на Запорожском направлении. Об этом заявил заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest в эфире Еспресо.

"В Запорожской области по всей линии разграничения противник проводит штурмовые действия. Враг действует малыми группами по 3-4 человека, не применяя техники, а в некоторых случаях использует багги или мотоциклы. Если сравнивать интенсивность вражеских действий в 2022 или 2023 годах, то 2025 год более насыщен штурмовыми действиями оккупантов. У нас такого за три года не было", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, со стороны врага возросла активность как штурмовых действий, так и количество дронов, и FPV, и разведывательных БПЛА, и поражений артиллерией.

"Противник получил задание - выйти на мариупольскую трассу, перебить логистическое обеспечение на Донецк, взять Орехов, выйти на Каменское, а дальше - Камышеваха. Соответственно, для выполнения этих задач, я так понимаю, враг все лето будет проводить штурмовые действия", - подытожил заместитель командира.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Враг на Покровском направлении захватил сразу два села - Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенные вблизи административной границы с Днепропетровщиной.

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

Читайте также:

Об источнике: 65-я отдельная механизированная бригада "Великий луг" 65-я отдельная механизированная бригада "Великий луг" (65 ОМБр) - механизированное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. В декабре 2024 года подразделения бригады участвовали в обороне с. Роботино в Запорожской области, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред