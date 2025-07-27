'Уже есть полукольцо': названы два важных города, которые РФ хочет захватить

Известно, что диверсионные группы уже активно проникают вглубь направления.

https://glavred.info/front/uzhe-est-polukolco-nazvany-dva-vazhnyh-goroda-kotorye-rf-hochet-zahvatit-10684904.html Ссылка скопирована

Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

Ситуация на Покровском направлении ухудшилась

Враг систематически наносит удары по городу

Оккупанты также уже сделали полузахват

На Покровском направлении ухудшилась ситуация. Диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска. Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV.

По его словам, враг систематически наносит удары с использованием авиации, управляемых авиационных бомб и артиллерии.

видео дня

"Они сосредотачиваются на том, чтобы пока еще не заходить в город. Хотя диверсионные группы, по оценкам западных специалистов, работают на юге, на юго-западном направлении непосредственно уже Покровска", - подчеркнул он.

Романенко подчеркнул, что к востоку от города располагается Мирноград, поэтому оккупантам нужно учитывать "наш общий оборонительный район".

"Активизировалось продвижение на западе, было и раньше на востоке. То есть они его охватывают. Уже есть полукольцо... Они полузахват сделали и дальше (хотят - ред.) охватывать Покровск и Мирноград", - подытожил эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков.

Представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Константиновку в Донецкой области. Враг пытается штурмовать город уже с другого направления.

Также известно, что украинские Силы обороны демонстрируют хорошие результаты на юге, а именно на Запорожском направлении. В частности, в районе Каменского украинским защитникам удалось оттеснить врага с севера населенного пункта и из района Плавней.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред