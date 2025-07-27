'Уже есть полукольцо': названы два важных города, которые РФ хочет захватить

Ключевые тезисы:
- Ситуация на Покровском направлении ухудшилась
- Враг систематически наносит удары по городу
- Оккупанты также уже сделали полузахват
На Покровском направлении ухудшилась ситуация. Диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска. Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV.
По его словам, враг систематически наносит удары с использованием авиации, управляемых авиационных бомб и артиллерии.
"Они сосредотачиваются на том, чтобы пока еще не заходить в город. Хотя диверсионные группы, по оценкам западных специалистов, работают на юге, на юго-западном направлении непосредственно уже Покровска", - подчеркнул он.
Романенко подчеркнул, что к востоку от города располагается Мирноград, поэтому оккупантам нужно учитывать "наш общий оборонительный район".
"Активизировалось продвижение на западе, было и раньше на востоке. То есть они его охватывают. Уже есть полукольцо... Они полузахват сделали и дальше (хотят - ред.) охватывать Покровск и Мирноград", - подытожил эксперт.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков.
Представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Константиновку в Донецкой области. Враг пытается штурмовать город уже с другого направления.
Также известно, что украинские Силы обороны демонстрируют хорошие результаты на юге, а именно на Запорожском направлении. В частности, в районе Каменского украинским защитникам удалось оттеснить врага с севера населенного пункта и из района Плавней.
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О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
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