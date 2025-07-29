Что добавляют в почву опытные садоводы после завтрака

Кофейная гуща богата азотом, который при добавлении в почву или компост помогает растениям расти сильными и здоровыми.

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Как использовать кофейную гущу с пользой в саду и огороде / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему кофейная гуща полезна для растений

Как часто нужно вносить кофейное удобрение

Какие растения любят кофе

Если вы утром пьете кофе, то не спешите выбрасывать кофейную гущу. Она богата азотом, а этот макроэлемент является необходимым питательным веществом для роста растений. Вместо того, чтобы тратить деньги на готовые удобрения, лучше использовать кофейную гущу в своем саду.

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Кофейная гуща как удобрение для растений

Автор Youtube-канала "Дачные Секретики" рассказала, как использовать остатки кофе в саду.

По словам садовода, кофе - полезное удобрение для многих растений: кустарников, плодовых деревьев и особенно — хвойных. Кофейные остатки являются экологически чистым источником азота, магния, калия и фосфора.

Для внесения удобрения Елена использует обычную ложку. Кофе она рассыпает кофе не под самый корень, а по кругу вокруг растения. Затем гущу нужно слегка смешать с землей при помощи граблей. Иначе гущу может сдуть ветром.

Удобрение из кофе - в чем польза

на тяжёлых почвах (глина, суглинки) помогает разрыхлить грунт;

в компосте улучшает структуру и питательность;

при посадке моркови и редиса кофе смешивают с семенами — растения всходят крепче;

сухую гущу можно использовать как для отпугивания слизней и котов - для этого кофе нужно смешать с апельсиновой цедрой.

Как правильно использовать кофе в качестве удобрения

Если вы варите кофе в турке или кофемашине, то остатки будут влажными, поэтому их нужно обязательно высушить.

Елена советует высыпать гущу на старую сковородку и оставить на балконе. Через пару дней они высохнут и будут готовы к использованию.

Важно, чтобы кофе был без сахара и молока. В противном случае нужно промыть гущу, чтобы избежать нашествия муравьёв.

Смотрите видео - Как использовать кофе как удобрение:

Об источнике: Youtube-канал Дачные секретики Youtube-канал Дачные секретики ведет семейная пара из Украины. Елена и Сергей делятся своим опытом в садоводстве, огородничестве, строительстве, кулинарии и во многих лругих вопросах. "Дача – это место для отдыха и вдохновения. Поэтому приглашаем всех желающих, присоединиться к нашему уютному каналу", - говорят авторы. На канал подписаны уже почти 25 тысяч человек.

Ландшафтный дизайнер Роб Палмер также считает, что кофейная гуща очень полезна для некоторых растений. По его словам, она богата азотом – ключевым питательным веществом, которое может улучшить структуру почвы при компостировании или лёгком внесении в почву. Азот также способствует фотосинтезу растений – процессу, в ходе которого они используют солнечный свет, воду и углекислый газ для производства энергии, пишет издание Martha Stewart.

Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения

Кофейную гущу можно использовать практически сразу поле того, как вы выпили чашку кофе. Дайте гуще остыть и подсохнуть. После - посыпьте траву тонким, ровным слоем кофейной гущи (примерно 1/2 стакана на квадратный метр). Затем необходимо слегка полить землю.

По мере разложения кофейная гуща будет обогащать почву азотом, улучшая её структуру и привлекая дождевых червей, которые обеспечат бесплатную аэрацию газона.

Удобрять землю кофейной гущей можно каждый месяц в течение вегетационного периода.

Важно следить за тем, чтобы кофейная гуща не взялась комками, поскольку в этом случае образуется водоотталкивающая корка, которая не позволит воде достичь корней, что может негативно повлиять на рост и здоровье растений.

В качестве альтернативы непосредственному посыпанию газона или сада кофейной гущей ее можно добавлять и в компостную кучу. Когда компост будет готов, смешайте его с почвой. Это поможет сбалансировать кислотность и предотвратит уплотнение почвы, которое может препятствовать доступу воды и воздуха к корням.

Какие растения можно удобрять кофейной гуще

Опытные садоводы также рассказали, что кофейная гуща понравится не только газонной траве, но и другим растениям.

"Такие растения, как азалии, камелии, падубы, гортензии, лилии, люпины, магнолии и рододендроны, любят кофейную гущу за её лёгкую кислотность", — сказала Люси Брэдли, специалист по садоводству и теплицам.

По ее словам, простое внесение сухой кофейной гущи в верхний слой почвы толщиной в несколько сантиметров поможет повысить уровень кислотности, необходимый для этих растений.

Азот из кофейной гущи также понравится ежевике, чернике, моркови, огурцам, листовой зелени, капусте, салату, шпинату, мангольду, перцам, картофелю, розам, душистому горошку и помидорам.

Стоит учитывать, что кофейную гущу следует использовать только в качестве дополнения к другим видам удобрений, поскольку сама по себе она не содержит достаточного количества питательных веществ для сельскохозяйственных культур.

Какие растения нельзя удобрять кофейной гущей

Кофейную гущу не рекомендуется использовать при посадке семян, так как она может подавить прорастание семян и остановить рост молодых растений.

Также кофе нельзя удобрять растения, которые не любят кислую почву, а предпочитают щелочную.

К этой категории относятся: тысячелистник, лаванда, лук-порей, сирень, розмарин, подсолнечник и тимьян.

Кроме того, некоторые растения чувствительны к кофеину, поэтому могут пострадать от избытка кофейной гущи в почве. В частности, спаржа, герань, русский шалфей и юкка могут замедлять рост из-за многократного использования кофейной гущи.

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