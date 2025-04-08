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Помидоры вырастут огромными, если добавить в почву один простой ингредиент

Алёна Воронина
8 апреля 2025, 16:37
432
Один вид кухонных отходов не стоит выбрасывать в мусорку, ведь они являются прекрасным удобрением для помидоров.
Помидоры, кофейная гуща
Помидоры вырастут огромными, если добавить в почву один простой ингредиент/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить помидоры в домашних условиях
  • Что любят томаты

Во время роста помидоров они нуждаются в достаточном количестве подкормок. В апреле помидоры сосредотачиваются на выращивании основного стебля, который впоследствии должен давать много плодов.

Если помидоры неправильно подпитывать, то стебли будут тоньше и слабее, поэтому они не смогут накопить достаточно энергии, чтобы на них сформировались крупные плоды летом. Эксперт и основатель Ground to Ground Шейн Гензюк рассказал об очень простом способе стимулировать рост стеблей помидоров, который не будет стоить ни копейки, пишет express.co.uk.

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"Вы можете получить пышные и красивые растения помидоров, используя полностью натуральные ингредиенты, найденные дома, а именно кофейную гущу. Использованная кофейная гуща является одним из лучших удобрений. Она содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье растений, кислоты и азот. Подпитанная таким образом почва станет идеальной средой обитания для этого растения", - отметил Гензюк.

Итак, после того, как вы выпили утренний кофе, кофейную гущу можно использовать как питательное вещество, необходимое для роста помидоров.

Кофейная гуща также поможет сделать почву умеренно кислой, что сделает землю более благоприятной средой для выращивания больших помидоров.

Также одно из главных преимуществ кофейной гущи заключается в том, что она может работать как естественное средство от вредителей, поскольку, как известно, ее сильный горький запах и кислотные свойства не дают слизням есть помидоры.

"Кофейная гуща оттолкнет насекомых и слизней, которых обычно очень привлекают помидоры. Единственное существо, которое такое удобрение привлечет, - это черве. А вы же на самом деле хотите, чтобы они жили в вашей почве", - сказал эксперт.

Однако нужно помнить, что добавление слишком большого количества кофейной гущи может привести к чрезмерному удобрению помидоров и вызвать избыток азота, что приведет к чрезмерному росту листьев за счет формирования плодов.

Это приведет к появлению искривленных помидоров с невероятно толстыми стеблями, но они не дадут много плодов летом.

Для наилучшего результата нужно использовать от половины до одной чашки использованной кофейной гущи на растение помидора, чтобы они получали необходимые питательные вещества. Лучше добавить немного и быть осторожными, чем добавлять слишком много.

Нужно просто посыпать кофейной гущей вокруг основания растения, но не забыть оставить пространство вокруг стебля, и смешать гущу с верхним слоем почвы. После добавления такого удобрения стоит тщательно полить помидоры, поскольку это поможет смешать гущу с почвой и питать корни.

Кофейную гущу нужно вносить в почву только раз в месяц весной, поскольку это медленно действующее удобрение, которое будет продолжать подпитывать помидоры в течение всего вегетационного периода.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика
Какие растения можно выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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