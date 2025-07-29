Даже тереть не нужно: один продукт уберет застарелый жир с плиты за минуты

Жир можна очистити одним натуральним кухонним средством.

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Средство для удаления жира с плиты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отмыть плиту от жира

Что хорошо убирает жирные пятна

Духовки и варочные поверхности, как правило, являются самым грязным местом на кухне. Все из-за того, что там часто собирается жир, который трудно отмыть.

Главред решил разобраться, как быстро убрать жир с плиты на кухне.

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Какое средство хорошо убирает застарелый жир

Как пишет express.co.uk, существует простой способ удалить жирные пятна всего за 15 минут, если использовать пищевую соду.

Эксперты Arm and Hammer отмечают, что пищевая сода является щелочной, а жир из духовки, состоящий из частиц пищи, обычно является кислым.

"Пищевая сода нейтрализует кислоты и расщепляет жир, что позволяет вам вытереть его без большого количества усилий. Она является мягко абразивной, поэтому может удалять следы пригорания и остатки пищи. Обычно избавление от жирных пятен занимает всего 15 минут, поэтому вы можете быстро очистить духовку или плиту без использования агрессивных химических средств", - говорится в сообщении.

Как почистить духовку или плиту пищевой содой

Возьмите 120 г пищевой соды, три столовые ложки воды и перемешайте до образования густой смеси.

Готовую пасту намажьте на грязные пятна и оставьте на 15 минут, чтобы она расщепила пятно, а затем протрите ее влажной тряпкой.

К этой пасте также можно добавить немного уксуса. Он сделает средство еще более действенным и эффективным.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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