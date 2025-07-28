Трамп заявил об отказе от переговоров с Путиным и анонсировал новый удар по РФ

Президент США уверен в том, что война между Россией и Украиной "должна быть урегулирована".

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Дональд Трамп больше не заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

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Трамп заявил, что вряд ли будет встречаться с Путиным

США намерены ввести вторичные санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, в настоящее время не особо заинтересован в контактах с ним.

"Я не знаю. Я больше не особо заинтересован в беседах с ним", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли личная встреча с Путиным помочь решить украинский вопрос, и рассматривает ли он такую возможность.

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При этом президент США отметил, что "мы посмотрим, что будет дальше".

Вероятность новых санкций против РФ

Трамп также заявил о намерении ввести вторичные санкции против России, если до конца дедлайна не будет достигнуто урегулирование украинского вопроса.

/ Инфографика: Главред

"Это будут санкции: возможно, пошлины, вторичные пошлины", - сказал американский лидер журналистам.

Он отметил, что не хотел бы принимать новые меры, направленные против России.

"Я не хочу делать это в отношении России, я люблю российский народ, великолепные люди", - указал он, при этом отметив, что ситуация между Россией и Украиной "должна быть урегулирована".

"Я думаю, что в конечном счете что-то случится. Это должно случиться быстро", - подчеркнул он, рассуждая о перспективах урегулирования.

Смотрите видео - жесткое заявление Дональда Трампа:

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Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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