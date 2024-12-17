Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

Что можно делать 18 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 18 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день поют снегири

Что нельзя делать с ножами в этот день

Что нужно купить 18 декабря

18 декабря церковь почитает память мученика Севастиана. Как сообщает Главред, Севастиан родился в христианской семье, позже стал офицером в преторианской гвардии римского правителя. Он тайно проповедовал Евангелие, посещал христиан в тюрьмах и даже обращал многих в христианство.

В итоге об этом узнал римский император Диоклетиан. Севастиана пытались заставить отречься от веры, но он остался непоколебим. Его приговорили к смертной казни. Севастиана привязали к дереву и пронзили стрелами.

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Он чудом выжил, хоть все думали, что он погиб. Севастиана нашла и выходила христианка Ирина, после чего он открыто предстал перед императором. Тогда Диоклетиан приказал забить святого насмерть палками. Его тело было погребено в катакомбах на Аппиевой дороге в Риме.

Что можно делать 18 декабря

В этот день нужно приобрести новый веник. Предки верили, что это принесет в дом счастье и богатство.

В этот день нужно помолиться. У святого просят о здоровье от домашнего скота и процветания хозяйства.

Что нельзя делать 18 декабря

1. Нельзя 18 декабря есть продукты животного происхождения. Запрет связан с продолжением Рождественского поста.

2. Нельзя 18 декабря оставлять ножи на видном месте. Предки верили, что в этот день по земле гуляет нечисть. Это может притянуть беды и проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 18 декабря ремонтировать одежду. Иначе в течение года придется исправлять ошибки.

Приметы 18 декабря

Если в этот день поют снегири, то скоро будет снегопад.

Если в этот день мороз, то к концу зимы будет снежно и тепло.

Если в этот день тепло, то июнь будет жарким.

Если в этот день дует западный ветер, то будет оттепель.

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