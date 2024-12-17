Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день поют снегири
- Что нельзя делать с ножами в этот день
- Что нужно купить 18 декабря
18 декабря церковь почитает память мученика Севастиана. Как сообщает Главред, Севастиан родился в христианской семье, позже стал офицером в преторианской гвардии римского правителя. Он тайно проповедовал Евангелие, посещал христиан в тюрьмах и даже обращал многих в христианство.
В итоге об этом узнал римский император Диоклетиан. Севастиана пытались заставить отречься от веры, но он остался непоколебим. Его приговорили к смертной казни. Севастиана привязали к дереву и пронзили стрелами.
Он чудом выжил, хоть все думали, что он погиб. Севастиана нашла и выходила христианка Ирина, после чего он открыто предстал перед императором. Тогда Диоклетиан приказал забить святого насмерть палками. Его тело было погребено в катакомбах на Аппиевой дороге в Риме.
Что можно делать 18 декабря
- В этот день нужно приобрести новый веник. Предки верили, что это принесет в дом счастье и богатство.
- В этот день нужно помолиться. У святого просят о здоровье от домашнего скота и процветания хозяйства.
Что нельзя делать 18 декабря
1. Нельзя 18 декабря есть продукты животного происхождения. Запрет связан с продолжением Рождественского поста.
2. Нельзя 18 декабря оставлять ножи на видном месте. Предки верили, что в этот день по земле гуляет нечисть. Это может притянуть беды и проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 18 декабря ремонтировать одежду. Иначе в течение года придется исправлять ошибки.
Приметы 18 декабря
- Если в этот день поют снегири, то скоро будет снегопад.
- Если в этот день мороз, то к концу зимы будет снежно и тепло.
- Если в этот день тепло, то июнь будет жарким.
- Если в этот день дует западный ветер, то будет оттепель.
Вас также заинтересует:
- Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать
- 3 вещи, которые нельзя дарить: мольфар удивил своим предупреждением
- Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред