В жизнь ворвутся беды: что нельзя делать в Предпраздник Рождества Христова

Что можно делать 20 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 20 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет дождь

Кого нельзя пускать в дом в этот день

Что нужно приготовить 20 декабря

20 декабря церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца. Также в этот день отмечают Предпраздник Рождества Христова. Как сообщает Главред, Игнатий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Петра. Он был глубоко укорененным в христианское учение.

Игнатий стал епископом Антиохии. Он ревностно работал над укреплением Церкви, когда были гонения от римской власти. В итоге его поймали и везли в Рим для казни. Тогда Игнатий написал 7 писем в разные христианские общины. Он призывал к единству верных, верности епископам, борьбе с ересями и мужеству исповедования веры.

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Игнатия приговорили к смертной казни во времена правления императора Траяна. В Риме его отдали на растерзание диким зверям в Колизее. Он встретил смерть с большим мужеством, молясь за Церковь и верующих.

Что можно делать 20 декабря

В этот день стоит начать готовить праздничный стол. Можно заколоть кабана и выпекать тесто к Рождеству.

В этот день женщинам, которые занимаются готовкой и выпеканием, нужно надеть кожух наизнанку. Тогда блюдо получится максимально вкусным.

В этот день стоит подготовить дом к празднику. Хозяева могут покрасить мебель и стены, а также убрать в доме.

Что нельзя делать 20 декабря

1. Нельзя 20 декабря пускать в свой дом незнакомцев. Иначе они могут принести в день беды и неприятности.

2. Нельзя 20 декабря убивать пауков. Предки верили, что вы притянете к себе беды.

3. Нельзя 20 декабря повышать голос на лошадей и ездить верхом. Этот день считается неблагоприятным для подобного.

4. Нельзя 20 декабря брать и давать день в займы. Иначе начнутся большие финансовые трудности.

Приметы 20 декабря

Если в этот день облака синего цвета, то будет тепло.

Если в этот день на деревьях иней, то погода будет ясной.

Если в этот день много снега, то в следующем году будет богатый урожай.

Если в этот день идет дождь, то до Рождества морозов не будет.

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