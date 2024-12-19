В жизнь ворвутся беды: что нельзя делать в Предпраздник Рождества Христова

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет дождь
- Кого нельзя пускать в дом в этот день
- Что нужно приготовить 20 декабря
20 декабря церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца. Также в этот день отмечают Предпраздник Рождества Христова. Как сообщает Главред, Игнатий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Петра. Он был глубоко укорененным в христианское учение.
Игнатий стал епископом Антиохии. Он ревностно работал над укреплением Церкви, когда были гонения от римской власти. В итоге его поймали и везли в Рим для казни. Тогда Игнатий написал 7 писем в разные христианские общины. Он призывал к единству верных, верности епископам, борьбе с ересями и мужеству исповедования веры.
Игнатия приговорили к смертной казни во времена правления императора Траяна. В Риме его отдали на растерзание диким зверям в Колизее. Он встретил смерть с большим мужеством, молясь за Церковь и верующих.
Что можно делать 20 декабря
- В этот день стоит начать готовить праздничный стол. Можно заколоть кабана и выпекать тесто к Рождеству.
- В этот день женщинам, которые занимаются готовкой и выпеканием, нужно надеть кожух наизнанку. Тогда блюдо получится максимально вкусным.
- В этот день стоит подготовить дом к празднику. Хозяева могут покрасить мебель и стены, а также убрать в доме.
Что нельзя делать 20 декабря
1. Нельзя 20 декабря пускать в свой дом незнакомцев. Иначе они могут принести в день беды и неприятности.
2. Нельзя 20 декабря убивать пауков. Предки верили, что вы притянете к себе беды.
3. Нельзя 20 декабря повышать голос на лошадей и ездить верхом. Этот день считается неблагоприятным для подобного.
4. Нельзя 20 декабря брать и давать день в займы. Иначе начнутся большие финансовые трудности.
Приметы 20 декабря
- Если в этот день облака синего цвета, то будет тепло.
- Если в этот день на деревьях иней, то погода будет ясной.
- Если в этот день много снега, то в следующем году будет богатый урожай.
- Если в этот день идет дождь, то до Рождества морозов не будет.
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