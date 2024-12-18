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Какой сегодня праздник 18 декабря 2024 года: как избежать проблем со здоровьем

Юлия Закрепа
18 декабря 2024, 05:00
562
Какой православный праздник 18 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 18 декабря 2024 года: как избежать проблем со здоровьем
Что нельзя делать 18 декабря / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 18 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого мученика Севастиана и жены его.

Какой сегодня праздник

18 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня
  • День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа)
  • Международный день мигранта
  • День близнецов
  • Международный день арабского языка

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 18 декабря в Украине отмечают день святого мученика Севастиана и жены его.

Известно, что Севастиан был римским воином и христианским мучеником. Он служил императору Диоклетиану, однако тайно помогал христианам, которые подвергались преследованиям. Севастиан был известен своей преданностью вере и мужеством.

Однако его верность Христу была обнаружена и он был приговорен к смерти. Его привязали к дереву и стреляли в него стрелами, но он выжил и был позже убит во время избиения.

Вместе с Севастианом мученической смерти подверглись несколько других христиан, которых считают его "женами" - в значении товарищей по вере. Другие святые, связанные с Севастианом, включают Зою, жену его друга Никефора, которая также претерпела мученическую смерть за исповедание христианства.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 18 декабря

18 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Вера, Зоя.

Что нельзя делать 18 декабря

  • В этот день в народе существует важная примета, что не стоит оставлять ножи на видном месте. Считается, что это может принести беды и проблемы со здоровьем.
  • Церковь также выступает против ссор, драк и скандалов.
  • Также в этот день запрещено выбрасывать остатки пищи, ведь существует риск выбросить из дома удачу. Поэтому лучше отдать пищу животным.

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