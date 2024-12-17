Какой сегодня праздник 17 декабря 2024 года: почему в этот день нельзя опаздывать

Какой православный праздник 17 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 17 декабря / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 17 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых Праотцов.

Какой сегодня праздник

17 декабря отмечают такие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 17 декабря в Украине отмечают день святых Праотцев и святого пророка Даниила.

Известно, что святой Даниил известен своей мудростью и верностью Богу, даже тогда, когда он был в чужеземном плену. Он занимал высокие должности при дворе вавилонских царей. Его вера и духовная сила делали его уважаемым лицом даже среди язычников.

Также существует одна известная история о Данииле, когда он находился в львиной яме. Из-за отказа от поклонения царю, его бросили ко львам, но Бог сохранил его жизнь, закрыв пасти зверей. Это стало настоящим чудом, что и подтвердило его праведность и божественное покровительство. Книга Даниила также содержит несколько видений и пророческих предсказаний, которые имеют важное значение для понимания эсхатологии (науки о конце света).

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 17 декабря

17 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

Что нельзя делать 17 декабря

В народе существует примета, что в этот день не стоит рассказывать кому-то о своих неудачах, ведь они могут сопровождать вас весь следующий год.

В этот день лучше избегать опозданий, чтобы не пропустить свое счастье.

Также лучше избегать тяжелой работы в этот день.

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