Какой сегодня праздник 13 декабря 2024 года: когда нельзя выходить из дома

Какой церковный праздник в Украине отмечают 13 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста.
Какой сегодня праздник
13 декабря отмечают следующие праздники:
- День рождественского свитера
- Международный день скрипки
- Какой сегодня праздник церковный
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 13 декабря в Украине отмечают день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста.
Они пострадали от рук двух императоров, которые уничтожали христиан, Максимилиана и Диоклетиана. Это произошло, когда в Армении и Кападокии уверовали в Иисуса Христа. Тогда же правителям донесли, что по вере люди могут удалиться от Римской империи. Святые пытались разоблачить своих палачей в жестокости, проповедовали Слово Божие и помогали бедным.
День Ангела 13 декабря
13 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.
Что нельзя делать 13 декабря
- Не следует проводить какие-либо операции или другие процедуры, связанные с ногами.
- Нельзя повышать голос, ссориться, злословить.
- Не стоит выходить из дома после заката.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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