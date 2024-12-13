Какой сегодня праздник 13 декабря 2024 года: когда нельзя выходить из дома

Какой православный праздник 13 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 13 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Какой церковный праздник в Украине отмечают 13 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста.

Какой сегодня праздник

13 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня

День рождественского свитера

Международный день скрипки

Какой сегодня праздник церковный

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 13 декабря в Украине отмечают день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста.

Они пострадали от рук двух императоров, которые уничтожали христиан, Максимилиана и Диоклетиана. Это произошло, когда в Армении и Кападокии уверовали в Иисуса Христа. Тогда же правителям донесли, что по вере люди могут удалиться от Римской империи. Святые пытались разоблачить своих палачей в жестокости, проповедовали Слово Божие и помогали бедным.

День Ангела 13 декабря

13 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени: Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Александр, Алексей, Емельян, Иван, Николай, Яков.

Что нельзя делать 13 декабря

Не следует проводить какие-либо операции или другие процедуры, связанные с ногами.

Нельзя повышать голос, ссориться, злословить.

Не стоит выходить из дома после заката.

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Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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