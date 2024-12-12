Какой сегодня праздник 12 декабря 2024 года: что нельзя делать, чтобы не заболеть

Какой церковный праздник в Украине отмечают 12 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского.
Какой сегодня праздник
12 декабря отмечают следующие праздники:
- День Сухопутных войск ВСУ
- Всемирный день общего медицинского обеспечения
- Международный день нейтралитета
- День работников розничной торговли
- Международный день проверки звука
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 12 декабря в Украине отмечают день памяти святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского.
Чудотворец родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Много средств отдавал на нужды ближних. За это Господь наградил его чудодейственным даром: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.
В истории Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Его имя как особо уважаемого угодника постоянно упоминается во время водосвятного молебна.
Мощи святого Спиридона остаются неисчерпаемым источником исцелений. В 2009 году его нетленную десницу привозили с греческого острова Керкира в Украину, поэтому сотни тысяч украинцев имели возможность лично убедиться в чудодейственной помощи этого великого святителя.
День Ангела 12 декабря
12 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени: Александр.
Что нельзя делать 12 декабря
- Не стоит физически работать.
- Нельзя носить старые изношенные вещи, потому что сильно заболеете.
- Запрещено идти в лес и на рыбалку.
- Запрещено гадать, ругаться, злословить.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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