Какой сегодня праздник 12 декабря 2024 года: что нельзя делать, чтобы не заболеть

Какой православный праздник 12 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 12 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Какой церковный праздник в Украине отмечают 12 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского.

Какой сегодня праздник

12 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня

День Сухопутных войск ВСУ

Всемирный день общего медицинского обеспечения

Международный день нейтралитета

День работников розничной торговли

Международный день проверки звука

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 12 декабря в Украине отмечают день памяти святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского.

Чудотворец родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Много средств отдавал на нужды ближних. За это Господь наградил его чудодейственным даром: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.

В истории Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Его имя как особо уважаемого угодника постоянно упоминается во время водосвятного молебна.

Мощи святого Спиридона остаются неисчерпаемым источником исцелений. В 2009 году его нетленную десницу привозили с греческого острова Керкира в Украину, поэтому сотни тысяч украинцев имели возможность лично убедиться в чудодейственной помощи этого великого святителя.

День Ангела 12 декабря

12 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени: Александр.

Что нельзя делать 12 декабря

Не стоит физически работать.

Нельзя носить старые изношенные вещи, потому что сильно заболеете.

Запрещено идти в лес и на рыбалку.

Запрещено гадать, ругаться, злословить.

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Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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