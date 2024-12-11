Какой сегодня праздник 11 декабря 2024 года: кому нельзя расчесывать волосы

Какой православный праздник 11 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-11-dekabrya-2024-goda-komu-nelzya-raschesyvat-volosy-10621493.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 11 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Какой церковный праздник в Украине отмечают 11 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святого преподобного Даниила Столбника.

Какой сегодня праздник

11 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня

Международный день танго

Всемирный день больного бронхиальной астмой

Международный день гор

День основания детского фонда ООН UNICEF

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 11 декабря в Украине отмечают день памяти святого преподобного Даниила Столбника.

Родился святой в Месопотамии в 410 году. Его родители Илия и Марфа не могли долгое время зачать ребенка, поэтому мать Даниила дала Господу обет: если она забеременеет, то отдаст малыша на служение в монастырь. Через некоторое время супруги получили радостную новость. Когда ребенку было 5 лет, его отдали в монастырь. Там мальчик получил имя Даниила. В 12 лет он принимает постриг и добросовестно исполняет свои обязанности. Получил прозвище Столбник, так как 33 года прожил во Фригийской пустыне, где сидел на столбе, построенном вместе с учениками.

День Ангела 11 декабря

10 декабря свои именины отмечают обладатели таких имен: Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя девушкам расчесывать волосы и мыть голову.

Запрещается ссориться, ругаться, злословить.

Не следует видеться с теми людьми, которые вам неприятны

Больше интересных новостей:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред