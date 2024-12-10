Какой сегодня праздник 10 декабря 2024 года: от чего нужно категорически отказаться

Какой церковный праздник в Украине отмечают 10 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
Какой сегодня праздник
10 декабря отмечают следующие праздники:
- Всемирный день футбола
- День прав человека
- Международный день защиты прав животных
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 1 декабря в Украине отмечают день святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
Святые мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру во Христа при императоре Максимине.
Обладая даром красноречия, Мина открыто стал проповедовать христианскую веру и обратил ко Христу многих язычников. Узнав об этом, Максимин направил в Александрию епарха Ермогена для суда над святым, а также приказал очистить город от христиан. Ермоген, хотя и был язычником, но отличался благочестием.
Пораженный долготерпением святого Мины при истязаниях и его чудесным исцелением после страшных пыток, он сам уверовал в Истинного Бога. Тогда Максимин сам прибыл в Александрию. Но ни поразительная стойкость при истязаниях, которым были подвергнуты святые Мина и Ермоген, ни чудеса, явленные Богом в те дни в городе, не смягчили императора, но еще более ожесточили его. Император собственноручно изрубил святого Евграфа, секретаря святого Мины, а святым мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы.
Мощи святых мучеников, брошенные в железном ящике в море, были впоследствии обретены и перенесены в Константинополь.
День Ангела 10 декабря
10 декабря свои именины отмечают обладатели таких имен: Арсений, Анна, Георгий, Дмитрий, Иван, Макар, Максим, Наум, Николай, Павел, Параска, Степан, Терентий, Тимофей.
Что нельзя делать 10 декабря
- Нельзя шить, вышивать, брать в руки острые предметы.
- Не думайте о плохом, нельзя ссориться и злословить.
- Не пейте алкоголь и не едите мясные продукты.
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