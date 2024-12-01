Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

Какой православный праздник 30 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 1 декабря / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 1 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого пророка Наума.

Какой сегодня праздник

1 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 1 декабря в Украине отмечают день святого пророка Наума.

В библейских записях говорится, что Наум является одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он родился в городе Элкос и проповедовал в северном царстве Израиля. Книга пророка Наума состоит из трех глав, которые посвящены преимущественно пророчеству о гибели Ниневии, столицы Ассирийского царства.

Ассирийцы были известны своей жестокостью и безбожием, поэтому пророк Наум предсказал их падение как Божью кару за их преступления. Книга Наума содержит много поэтических образов и метафор, описывающих Божью силу и справедливость. Она начинается с описания Божьего гнева и продолжается пророчеством об уничтожении Ниневии. Пророк Наум подчеркивает, что Бог является справедливым судьей, который наказывает зло и защищает свой народ.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 1 декабря

1 декабря свои именины отмечают обладатели таких имен как Антон, Дмитрий.

Что нельзя делать 1 декабря

В народе существует примета, что не стоит смотреть в зеркало, если вы только что подписали важные документы.

Считается также, что 1 декабря не стоит выходить из дома после захода солнца, ведь можно навлечь проблемы.

Также в этот день, согласно примете, нельзя надевать новую шапку, чтобы не привести к потере памяти.

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