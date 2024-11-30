Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

Какой православный праздник 30 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать на Андрея Первозванного / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 30 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Андрея Первозванного.

Какой сегодня праздник

30 ноября отмечают такие праздники:

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День Андрея Первозванного в Украине

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 30 ноября в Украине отмечают день святого апостола Андрея Первозванного.

По библейским преданиям известно, что Андрей Первозванный был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Также он известен как первый призванный апостол, поэтому его называют "Первозванным".

Согласно истории Андрей был рыбаком, а затем стал учеником Иоанна Крестителя перед тем, как стать учеником Иисуса Христа. Он был одним из первых, кого Иисус призвал идти за Ним. После воскресения Христа Андрей активно проповедовал Евангелие в разных странах. Он активно распространял учение Христа по всему миру. Также известно, что святой Андрей принял мученическую смерть в городе Патры, что в Греции. Он был жестоко распят на кресте, который имел форму буквы "X", что теперь известно как Андреевский крест. Его жизнь и деятельность оставили глубокий след в христианской традиции, и его почитают как одного из важнейших апостолов.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 30 ноября

30 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Андрей, Иван.

Что нельзя делать 30 ноября

В народе считают, что в этот день нельзя устраивать гуляния и употреблять алкоголь.

Также на Андрея Первозванного нельзя заниматься рукоделием, ведь считается, что так можно вызвать немилость святого.

Также в этот день запрещается заниматься уборкой в доме.

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