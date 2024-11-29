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Какой сегодня праздник 29 ноября 2024 года: как не потерять успех и здоровье в этот день

Юлия Закрепа
29 ноября 2024, 05:00
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Какой православный праздник 29 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 29 ноября 2024 года: как не потерять успех и здоровье в этот день
Что нельзя делать 29 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 29 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Парамона и Филумена.

Какой сегодня праздник

29 ноября отмечают следующие праздники:

видео дня
  • Всемирный день информации
  • День без покупок
  • Черная пятница
  • Всеукраинский день логиста
  • День зубочистки
  • Международный день женщин-правозащитников

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 29 ноября в Украине отмечают день святых мучеников Парамона и Филумена.

По преданию известно, что Парамон и Филумен были римскими военными, которые стали мучениками за веру в Христа. Их жизнь и подворные действия почитаются в христианской традиции. Святой мученик Парамон был римским военным, который верил во Христа и открыл свою веру перед другими солдатами. Он был казнен за свою веру.

Святой мученик Филумен также был римским военным, который стал мучеником за веру во Христа. Его жизнь и мученичество почитаются в христианской традиции. Эти святые являются символами веры и отваги, и их истории вдохновляют христиан на верность своей вере даже перед лицом смерти.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 29 ноября

29 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

Что нельзя делать 29 ноября

  • В народе считают, что в этот день беременным нельзя переступать через веники.
  • Также 29 ноября запрещено делать уборку и выносить мусор, ведь так можно вынести из дома благосостояние и успех.
  • В этот день существует примета, что нельзя стричь волосы детям до 12 лет, чтобы "не состричь ум и здоровье".

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