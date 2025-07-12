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Куда девать воду, которой мыли покойника: священник ответил

Алёна Воронина
12 июля 2025, 12:24
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Издавна люди верили, что такую воду плохие люди могут использовать, чтобы сделать кому-то какое-то зло.
Вода, священник Алексей Филюк
Куда девать воду, которой мыли покойника/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Куда девать воду, которой мыли покойника
  • Есть ли какая-то опасность от такой воды

Издавна в народе верили, что вода, которой мыли покойника, может использоваться злыми людьми, чтобы призывать болезни и беду к другим людям. Поэтому вокруг такой воды длительное время существует много суеверий, в частности относительно того, куда стоит и куда не стоит ее выливать.

В народе существует поверье, что такая вода может принести несчастье или болезни, и поэтому важно соблюдать осторожность при ее утилизации.

видео дня

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, куда девать воду, которой мыли покойника и действительно ли она может быть опасной.

"Если это город, то где вода девается? Идет в канализацию. Если это село, помыли там бабушку или деда, то не нести к соседям, во вред делать, а где-то во дворе ту воду прикопать, где никто не ходит. И все. Не надо делать, как сказать, какого-то магизма над тем. Не лить вот так под ноги, где люди идут. Это не красиво", - сказал священник.

Он отметил, что эта вода не является такой опасной, как об этом говорится в суевериях, но ее не стоит выливать туда, где ходят люди, так же как мы туда не вылили бы помои - потому что это не этично.

"Там где ходят люди - это некрасиво. Но воды из-под покойника не надо бояться. Прикопали себе в саду и все, вода себе пошла в землю. Так что такого? А то люди боятся - "мне воды из-под мертвеца налили", "мне земли насыпали". Вы в Бога верьте, и Бог защитит вас. Верьте в Бога, а не в воду", - пояснил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, куда девать воду, которой мыли покойника:

Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.

Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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