Рождена в любви: Катя Кузнецова в одной юбке поздравила себя с днем рождения

Украинская актриса Катерина Кузнецова показала себя в нежном и откровенном образе в свой день рождения.

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Катя Кузнецова отмечает день рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Кратко:

Каким новым фото поделилась Катя Кузнецова

Что она написала про себя

Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, что случилось с ее квартирой в террористической Москве, оригинально поздравила себя с днем рождения.

Соответствующим постом актриса поделилась на своей странице в Instagram. По словам актрисы, 12 июля ей исполняется 38 лет. "Ничего нового, как всегда начну с благодарности родителям за жизнь и возможности, я с уверенностью могу сказать, что я была рождена для любви и любви", - рассказывает она.

видео дня

Катя Кузнецова празднует 38 лет / Фото Instagram/katykino

"Мой девиз по жизни - быть благодарной и уметь прощать, потому что мне когда-то это сказала моя бабушка Галя (мамина мама), которая когда ушла, стала моим ангелом-хранителем, еще когда мне было 9 лет", - делится актриса.

"Я хочу поблагодарить всех людей, которые меня окружают - вы невероятны. Знаю сегодня будет очень много пожеланий мне, это чрезвычайно приятно и я вам этого желаю в ответ только еще больше! Спасибо за реализацию и возможности, спасибо за внимание и тепло, которое вы дарите ежедневно. Я очень счастливый человек!" - говорит она.

Актриса также поделилась невероятно нежным и красивым фото, где показала себя топлесс.

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