Человека-Паука заметили на многоэтажке в Одессе: эпические кадры

Сцена напоминала момент из фильма о Человеке-Пауке и вызвала бурю положительных эмоций у очевидцев.

https://glavred.info/ukraine/cheloveka-pauka-zametili-na-mnogoetazhke-v-odesse-epicheskie-kadry-10680659.html Ссылка скопирована

Человека-Паука заметили в Одессе / Коллаж Главред, фото: скриншот соцсети

Вы узнаете:

В Одессе удалось заснять Спайдермена

Зачем он взобрался на многоэтажку

Жители одного из микрорайонов Одессы стали свидетелями необычного зрелища: мужчина в костюме Человека-Паука пытался забраться в окно жилого дома.

Забавный инцидент произошёл в жилом комплексе "Одиссей" и был запечатлён на видео, которое 10 июля распространили местные Telegram-каналы.

видео дня

На кадрах видно, как "супергерой" сначала самостоятельно поднялся на нужный этаж, а затем при помощи специального альпинистского снаряжения начал пробираться к окну квартиры. В руках у него был букет цветов, что придавало сцене ещё больше романтики и сюрреализма.

Снизу раздавался детский смех и радостные крики — малыши были в восторге от неожиданного появления своего любимого героя, словно сошедшего с экрана. Сцена напоминала момент из фильма о Человеке-Пауке и вызвала бурю положительных эмоций у очевидцев.

Человек-паук в Одессе / Фото: соцсети

Кстати, ранее мы рассказывали, кто и когда на самом деле основал Одессу. Раскопки в центре Одессы обнаружили артефакты XIV века, полностью опровергающие российский миф об основании города императрицей Екатериной II.

Также мы писали, куда делись и как выглядят пятерняшки из Одессы. История также потрясла всю Украину тем, что многодетную маму Оксану Кобелецкую, которая на момент рождения пятерняшек уже была мамой маленькой девочки, практически сразу бросил муж.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред