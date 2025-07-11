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Человека-Паука заметили на многоэтажке в Одессе: эпические кадры

Сергей Кущ
11 июля 2025, 21:31
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Сцена напоминала момент из фильма о Человеке-Пауке и вызвала бурю положительных эмоций у очевидцев.
Человека-Паука заметили в Одессе
Человека-Паука заметили в Одессе / Коллаж Главред, фото: скриншот соцсети

Вы узнаете:

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Жители одного из микрорайонов Одессы стали свидетелями необычного зрелища: мужчина в костюме Человека-Паука пытался забраться в окно жилого дома.

Забавный инцидент произошёл в жилом комплексе "Одиссей" и был запечатлён на видео, которое 10 июля распространили местные Telegram-каналы.

видео дня

На кадрах видно, как "супергерой" сначала самостоятельно поднялся на нужный этаж, а затем при помощи специального альпинистского снаряжения начал пробираться к окну квартиры. В руках у него был букет цветов, что придавало сцене ещё больше романтики и сюрреализма.

Снизу раздавался детский смех и радостные крики — малыши были в восторге от неожиданного появления своего любимого героя, словно сошедшего с экрана. Сцена напоминала момент из фильма о Человеке-Пауке и вызвала бурю положительных эмоций у очевидцев.

Человек-паук в Одессе
Человек-паук в Одессе / Фото: соцсети

Кстати, ранее мы рассказывали, кто и когда на самом деле основал Одессу. Раскопки в центре Одессы обнаружили артефакты XIV века, полностью опровергающие российский миф об основании города императрицей Екатериной II.

Также мы писали, куда делись и как выглядят пятерняшки из Одессы. История также потрясла всю Украину тем, что многодетную маму Оксану Кобелецкую, которая на момент рождения пятерняшек уже была мамой маленькой девочки, практически сразу бросил муж.

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