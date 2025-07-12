Взрослая дочь Тома Круза показала пирсинг в необычном месте

Сури Круз, 17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза, которая редко появляется на публичных мероприятиях, попала в объектив папарацци во время прогулки.
Как пишет британский таблоид The Daily Mail, Сури Круз впервые продемонстрировала новый пирсинг пупка в Нью-Йорке.
19-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза продемонстрировала сверкающее украшение, обнажив живот в белой укороченной майке.
Пирсинг пупка, также называемый "морским", появился в Древнем Египте и стал популярным в конце 1990-х годов, когда его носила Бритни Спирс.
Чаще всего он располагается на верхней складке кожи, но может быть и под пупком. Заживление обычно занимает от 6 до 12 месяцев. Майли Сайрус, Эддисон Рэй, Ванесса Хадженс и Дуа Липа также имеют пирсинг пупка.
Как сейчас выглядит Сури Круз - фото можно посмотреть тут
В США минимальный возраст для пирсинга пупка обычно составляет от 16 до 18 лет, но это может варьироваться в зависимости от штата.
У мамы Сури, Кэти, похоже, нет пирсинга в животе, но есть пирсинг в носу.
Девушка дополнила образ светло-серыми спортивными штанами до колена и чёрными туфлями "Мэри Джейн".
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