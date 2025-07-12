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Допрос на границе: СМИ заявили о задержании украинцев-беглецов от мобилизации

Анна Косик
12 июля 2025, 12:42
109
В некоторых случаях незаконное пересечение границы украинцами заканчивается допросом ФСБ.
ФСБ, уклонисты
ФСБ или ее приспешники ловят украинцев и отправляют на допрос / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот (иллюстративный)

Главное:

  • Перевозчики организовали незаконную схему переправки мужчин в непризнанную ПМР
  • После пересечения границы украинцев допрашивают работники ФСБ, или их приспешники
  • На граждан Украины давят, чтобы выбить важную информацию

Многие граждане Украины призывного возраста совершают попытки нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации. Но иногда это заканчивается серьезными проблемами.

Издание "Слідство. Інфо" узнало, что некоторые мужчины, которые сбежали из Украины через непризнанное Приднестровье, попали на допросы подконтрольной ФСБ страны-агрессора России службы.

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Схему незаконного пересечения границы организовывают перевозчики, которые не предупреждают украинских мужчин, что выезд через территорию непризнанной ПМР закончатся унижениями и фильтрацией от сотрудников так называемого "Министерства государственной безопасности "ПМР"".

Основное, что хотят узнать спецслужбы - это любая информация о расположении воинских частей Сил обороны и ПВО, технику и военнослужащих ВСУ.

Все данные, которые предоставляют украинцы, сразу передают ФСБ. А в некоторых случаях допросы проводят и сами представители спецслужб РФ. Один из мужчин, который воспользовался услугами перевозчика, признался, что во время разговора чувствуется давление и звучат угрозы.

Попытки незаконного пересечения границы украинцами - последние новости

Напомним, Главред писал, что правоохранители Закарпатской области сообщили пятерым гражданам о подозрении в организации незаконной переправки через госграницу, в результате чего, во время пересечения реки Тиса, погибли два человека.

Ранее ГБР разоблачило схему незаконного выезда из Украины, которую организовал народный депутат. Он переправлял своих знакомых за границу под видом "водителей".

Накануне сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

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Об источнике: Слідство.Інфо

Слідство. Инфо - независимое украинское агентство журналистских расследований, специализирующееся на расследованиях коррупции в органах власти и громких уголовных преступлениях. Создано в 2012 году журналистами Дмитрием Гнапом и Анной Бабинец. С 2012 по 2018 годы "Слідство. Инфо" руководил Дмитрий Гнап, с 2018 года - Анна Бабинец. С 1 июля 2023 года главный редактор - Анастасия Станко, пишет Википедия.

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