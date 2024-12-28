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В Тисе утонули двое мужчин - они заплатили за переправку в Румынию $7-10 тыс

Виталий Кирсанов
28 декабря 2024, 21:21
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Организаторам переправки сообщили о подозрении. Подозреваемые достоверно знали, что весной река полноводна, поэтому пеший переход на этом участке границы невозможен.
Тиса, переправа
Суд арестовал пятерых подозреваемых / коллаж: Главред, фото: Закарпатська обласна прокуратура / Facebook

Вы узнаете:

  • Особенности маршрут незаконной переправки мужчин
  • Суд арестовал пятерых подозреваемых

Правоохранители Закарпатской области сообщили пяти гражданам о подозрении в организации незаконной переправки через госграницу, в результате чего, во время пересечения реки Тиса, погибли двое человек. Об этом сообщается в Facebook прокуратуры региона.

По данным следствия, жители Закарпатской и Ивано-Франковской областей за $7–10 тыс. с человека организовывали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.

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В апреле одна из таких попыток закончилась трагически.

"Два человека из группы, которые пересекали границу вплавь через реку Тиса, утонули. Их тела были обнаружены на берегу реки на территории Тячевского и Хустского районов. Один мужчина до сих пор считается пропавшим без вести. Другим удалось добраться до Румынии", – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, маршрут начинался в селе Бедевля Тячевского района.

"Подозреваемые достоверно знали, что весной река полноводна, поэтому пеший переход на этом участке границы невозможен. Однако клиентам эту информацию не сообщили и наоборот уверяли их о безопасности перехода реки на выбранной ими локации. Один из подозреваемых сопровождал группу прямо к берегу реки Тиса. Когда мужчины вошли в воду, начали звать на помощь и тонуть – уехал с места происшествия", – сказано в сообщении.

Суд арестовал пятерых подозреваемых в организации незаконной переправки через госграницу, назначив им общий залог в размере 35,4 млн. грн. Правоохранители также изъяли их имущество.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он подчеркнул, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

Кроме того, в связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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