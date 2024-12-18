Кого из генералов могут ликвидировать следующим в РФ: названа новая цель

Целями Украины является весь руководящий состав РФ, убежден Олег Жданов.

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Украина может ликвидировать высокопоставленных военных РФ

На прицеле начальник Генштаба РФ Герасимов

Со временем Украина может ликвидировать высокопоставленных военных РФ, причастных к преступлениям в Украине, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Это вполне вероятно, но нужно будет немного больше времени, потому что надо будет разыскать (врагов, — ред.). Чем дальше мы будем так двигаться — тем больше врагов будет скрываться от нас. Но так действительно мы можем расквитаться со всеми", — подчеркнул он в комментарии Фокусу.

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Собеседник считает, что целями Украины является весь руководящий состав РФ, диктатор Владимир Путин — это абсолютно объективные цели.

"Для нас особенно было бы начальника Генштаба РФ Герасимова ликвидировать, потому что он руководит этой кампанией. То, что отдельных командиров мы в прифронтовой зоне ликвидировали — это одно, а вот когда на таком расстоянии в глубине Российской Федерации — то это совсем другое дело", — уточнил он.

По словам эксперта, самое трудное в подобных операциях — это организация, поскольку нужно выследить человека, доставить к месту взрывчатку или оружие. Вместе с тем самый легкий этап — это непосредственное выполнение, когда стрелок ожидает преступника, или идет дежурство, чтобы нажать кнопку для срабатывания взрывчатки.

Жданов добавил, что ликвидация генералов в тылу деморализует командный состав. Он убежден, что сегодня каждый в Генштабе подумал над тем, что завтра и ему могут подложить взрывчатку или выстрелить в него.

Ранее сообщалось о том, что в Москве подорвали генерала ВС РФ. Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что объявила подозрение российскому генералу Игорю Кириллову.

Напомним, ранее во временно оккупированном Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Его автомобиль был взорван. По данным СМИ, ликвидация Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

Как сообщал Главред, в Подмосковье в Кузьминском лесопарке ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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