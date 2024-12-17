Как почистить сетку динамика на телефоне: простые лайфхаки работают на все 100

Не все знают, чем почистить сетку динамика телефона и вынуждены идти к специалистам, хотя это реально сделать дома.

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Как почистить мелкую сетку динамика телефона / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как очистить загрязненный динамик телефона

Чем вычистить динамик, чтобы звук был громче

Чем лучше чистить мелкую сетку телефона

Сетка динамика на телефоне - важный элемент устройства, который влияет на качество звука. Со временем на ней скапливаются пыль, жир, частицы грязи, которые могут значительно ухудшить звук, поэтому многие ищут, чем растворить грязь в динамике телефона.

Главред узнал, можно ли чистить сетку динамика спиртом, или другими веществами, которые обычно более доступны и есть у многих дома. Пользователи Quora поделились ответами на этот вопрос и лайфхаками.

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Для очистки сетки динамика подходят такие инструменты и материалы:

Мягкая зубная щетка - поможет удалить пыль и поверхностную грязь.

Клейкая лента или скотч - заберет пыль из мелких отверстий.

Сжатый воздух - эффективен для удаления пыли из труднодоступных мест.

Микрофибра - незаменимый инструмент для финальной очистки поверхности.

Изопропиловый спирт - удаляет грязь и быстро испаряется.

Если говорить о том, как почистить телефон, чтобы звук был громче, то сперва осмотрите сетку динамика - если она загрязнена, звук будет приглушенным. Далее используйте сжатый воздух для удаления пыли.

Следующим шагом протрите сетку динамика ватной палочкой с небольшим количеством спирта и очистите "решетку" динамиков телефона с помощью зубной щетки с мягкими щетинками.

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