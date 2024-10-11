Стопроцентная защита: как проверить телефон на прослушку – секретный код

Как убрать прослушку с телефона - как отключить прослушку на телефоне.

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Какой код для отключения прослушки / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Sora Shimazaki, Pexels/Mikhail Nilov

Нередко активные пользователи замечают на своем телефоне необычные признаки постороннего вмешательства. Они могут проявляться внезапно и грозят привести к нежелательным последствиям.

Среди опасных результатов – утечка персональных данных, а также финансовые потери. Специалисты говорят о том, что есть несколько признаков, которые помогут определить факты постороннего вмешательства.

Признаки слежки и прослушки

Обращайте внимание на косвенные признаки, а также внезапное появление нетипичных проявлений в работе устройства.

На что обратить внимание:

аккумулятор гаджета стал "садиться" намного быстрее;

заряженная батарея к концу дня показывает практически 0%;

корпус телефона начал без причины нагреваться;

гаджет имеет признаки неожиданной вибрации и подергивания изображения.

Прослушка телефона: главные признаки

Одним из признаков является несанкционированный запуск отдельных приложений на телефоне. Также может сама собой включиться видеокамера и микрофон.

Также симптомом может служить появление непонятных SMS, которые содержат набор странных символов. Кроме того, при беседе по телефону (или в режиме ожидания) вы можете услышать посторонние помехи и странные звуки.

Что такое смартфон Мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи, пишет Википедия.

Как определить прослушку телефона

Гораздо больше времени устанавливается связь, при обычном телефонном звонке;

Внезапное увеличение трафика, а также неожиданные ошибки в работе операционной системы;

Заметные помехи в работе других электронных устройств, если возле них находится телефон, поставленный на просулшку.

Проверка телефона на прослушку

Специалисты советуют простой и надежный способ проверки, доступный практически каждому, который работает как на Android, так и на iPhone.

Порядок действий:

на клавиатуре телефона наберите комбинацию *#21#;

дождитесь уведомления об активности на вашем мобильном телефоне переадресации;

затем наберите другую комбинацию клавиш *#62#;

этот запрос покажет телефонные номера, на которые производится переадресация с вашего телефона.

Смотрите видео - скрытая правда о прослушивании:

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