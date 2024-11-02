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Защитите свой смартфон: чем полезна перезагрузка телефона

Марина Фурман
2 ноября 2024, 17:34
461
В перезагрузке телефона нет ничего плохого, как утверждают специалисты - это наоборот полезно.
смартфон
Чем полезна перезагрузка телефона / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Для чего перезагружать смартфон
  • Как часто нужно выключать и включать телефон

Существует официальная рекомендация Агентства национальной безопасности США - еженедельно выключать и включать телефон. Об этом пишет The Sun.

Эксперт по безопасности Даррен Гуччионе объяснил, почему важно перезагружать свое мобильное устройство.

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"Выключение телефона раз в неделю, по сути, дает ему быструю "перезагрузку", чтобы устранить любые потенциальные проблемы, которые могут возникнуть во время работы", - сказал Даррен.

По его словам, телефоны, как и компьютеры, запускают множество приложений и процессов в фоновом режиме, что может привести к таким проблемам, как низкая производительность, ошибки или даже уязвимости безопасности.

По мнению Даррена, когда телефон выключен, он останавливает все эти "опасные" процессы, которыми могут попытаться воспользоваться киберпреступники.

"Хотя это не решит все проблемы безопасности, это простой шаг, который не требует больших усилий и может помочь улучшить производительность телефона и затруднить проникновение определенных типов атак на устройство и доступа к конфиденциальным данным.", - объясняет специалист.

Он также отмечает, нет гарантии, что отключение IOS или Android решит проблему. Однако, в сочетании с другими полезными привычками, такими как регулярное обновление программного обеспечения, удаление "подозрительных" приложений и файлов, это может быть полезным.

"Простой перезапуск помогает защитить ваше устройство от опасных мошеннических атак", - подчеркнул специалист.

The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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