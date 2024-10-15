Будет звучать как новый: как почистить динамик телефона от пыли и грязи

Пыль в динамиках смартфона - частая причина ухудшения качества звука. Узнайте, как легко решить эту проблему.

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Как очистить динамики телефона / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Динамик в современном смартфоне - это важное устройство для воспроизведения звука. Со временем динамики могут засориться пылью, грязью или другими частицами, что ухудшает звук. Но важно не спешить с очисткой и не использовать любые подручные средства, которые могут привести к поломке.

Как понять, что динамик вашего смартфона загрязнен

Если ваш смартфон начал издавать хриплый, приглушенный или искаженный звук, это может свидетельствовать о загрязнении динамика. Основные признаки засорения - это уменьшение громкости и невнятное воспроизведение звука. Пыль, грязь и мелкие частицы, попадающие в отверстия динамика, могут серьезно повлиять на его работу, пишут эксперты MOYO.

Где в телефоне найти очистку динамика

Некоторые современные смартфоны имеют встроенную функцию очистки динамиков. Обычно ее можно найти в настройках звука или дополнительных функциях телефона. Эта функция использует вибрации для удаления мелких частиц из динамиков.

На Android

Откройте "Настройки", выберите раздел "Звук".

Включите воспроизведение на максимальной громкости, чтобы вибрации помогли удалить частицы пыли из динамика.

Также можно использовать специальные программы для тестирования звука. Они генерируют специальные частоты и вибрации, которые помогают устранить загрязнения.

На iOS

Перейдите в "Настройки", далее - в "Музыку", и включите функцию "Удаление звукового усиления".

Воспроизведите музыку на максимальной громкости.

Какие инструменты лучше использовать для чистки динамика

Существует много способов чистки динамика смартфона, но не все они безопасны.

Зубочистка или деревянная палочка. Зубочистка поможет очистить отверстия динамика от мелкого мусора. Однако не стоит слишком нажимать на нее, чтобы не повредить мембрану динамика и не затолкать грязь еще глубже внутрь. Сжатый воздух. Использование сжатого воздуха может быть эффективным для выдувания пыли из динамиков, но это надо делать с осторожностью. Дома лучше не рисковать, поскольку под высоким давлением можно повредить не только динамик, но и другие компоненты смартфона. Липкая лента. Она может стать простым и эффективным средством для очистки динамика. Просто приклейте липкую сторону скотча к сеточке динамика, а затем осторожно снимите. На ленте останется пыль и другие частицы, которые загрязняли отверстия. Спирт. Смочите ватную палочку в спирте, немного ее отожмите и легкими движениями протрите сетку динамика. Это поможет избавиться от более стойких загрязнений. Зубная щетка. Щетка с мягкими щетинками может быть использована для легкого удаления пыли из отверстий динамика. Стоит действовать осторожно, чтобы не повредить сам динамик.

Как почистить телефон, чтобы звук был громче

Существуют также программы для очистки динамиков смартфона. Такие приложения, как Speaker Cleaner или Wave Clean, генерируют специальные звуковые волны, которые помогают выталкивать пыль из отверстий.

Перед использованием таких программ стоит увеличить громкость на максимум и перевернуть смартфон экраном вниз. Немного встряхивая устройство, можно ускорить процесс очистки.

Пошаговая инструкция по очистке динамика

Выключите смартфон и отсоедините его от зарядного устройства. С помощью мягкой щеточки аккуратно очистите отверстия динамика. Если пыль остается, используйте сжатый воздух, осторожно продувая динамик. После завершения чистки протрите устройство салфеткой для техники.

Что делать не стоит

Не используйте острые предметы: иглы или металлические инструменты могут повредить динамик.

иглы или металлические инструменты могут повредить динамик. Не продувайте феном : горячий воздух может повредить компоненты смартфона.

: горячий воздух может повредить компоненты смартфона. Не используйте агрессивные химикаты: они могут повредить мембраны или корпус устройства.

Если после чистки звук остается слабым или искаженным, стоит обратиться в сервисный центр. Неправильное самостоятельное вмешательство может привести к повреждению устройства, поэтому профессионалы смогут эффективно решить проблему без риска.

Смотрите видео, как почистить динамик в телефоне:

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