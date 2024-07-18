Как подключить телефон к телевизору: топ-5 способов

В большой компании часто хочется вместе посмотреть фильм или старые фотографии, но они хранятся на телефоне. Но это не проблема - изображение можно с легкостью вывести на большой экран. Нужно знать только, как можно подключить телефон к телевизору.
Как подключить телефон к телевизору через HDMI
Порт HDMI предназначен для передачи видео и аудио в высоком качестве, при этом не требуется никакого софта и настроек. Через этот кабель, кстати, можно подключиться не только к телевизору, но и к монитору или мультимедийному проектору.
Чтобы вывести изображение с телефона на телевизор нужно используется кабель HDMI и адаптер. Нужный формат адаптера зависит от того, какой выход у смартфона. Соедините все кабели и наслаждайтесь картинкой.
Как подключить телефон к телевизору и смотреть ютуб
Чтобы просматривать видео на YouTube нужно подключить телефон к телевизору с функцией Smart Tv. Это можно сделать, открыв приложение на устройстве. Выберите видео, которое хотите посмотреть, и нажмите значок в видеопроигрывателе. После этого выберите телевизор, на который хотите транслировать контент, и дождитесь подключения.
Как подключить телефон к Samsung
Как сообщают в компании Samsung, для вывода изображения на большой экран со смартфона нужно превратить свой телевизор в рабочую станцию с помощью Samsung DeX. Подключите смартфон беспроводным способом или через шнур USB. Еще один вариант - используйте приложение SmartThings для мгновенного подключения, но проследите, чтобы устройства находились в одной сети Wi-Fi.
Как можно подключить телефон к телевизору без проводов
Сделать это можно с помощью Wi-Fi Direct. Чтобы подключиться к телевизору: найдите функцию Wi-Fi Direct в настройках обоих устройств и активируйте ее, с телефона запустите поиск беспроводных устройств и когда телефон обнаружит телевизор, выберите его в списке беспроводных устройств.
Что такое Samsung?
Samsung - южнокорейская корпорация, компания-производитель электроники со штаб-квартирой в Сеуле. Слово "Samsung" на корейском языке буквально означает "три звезды". Samsung Electronics Co., Ltd. - мировой лидер в сфере производства полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, а также в сфере технологий цифровой конвергенции. Консолидированные продажи компании в 2010 году составили 135,8 млрд долларов США, пишет Википедия.
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