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Как почистить микрофон в телефоне - лучшие домашние методы

Анна Косик
17 июля 2024, 14:11
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Если у вас возникли проблемы со звуком на устройстве, важно знать, как проверить микрофон на мобильном телефоне и почистить его.
разговор по телефону, динамик
Почему при разговоре по телефону плохо слышно и как это исправить / Коллаж: Главред, фото: flickr

Смартфон незаменимая вещь в наше время и когда с ним возникают неполадки, это добавляет немало дискомфорта. Например, у многих со временем ухудшается звук или запись через микрофон и люди не понимают, почему во время разговора по телефону плохо слышно собеседника. А все дело в загрязнениях. Поэтому на Reddit пользователи поделились советами, как почистить динамик на телефоне.

Один из них советует использовать для этого зубную нить. Ее кончиком можно попробовать вытолкать наружу ворсинки. Еще с такой техникой можно использовать булавку или зубочистку.

Другой пользователь говорит, что эффективно использовать денатурированный спирт. Он быстро высыхает и не повредит электрические компоненты внутри смартфона. Обычно его наносят на маленькую зубную щетку и протирают ею динамик или микрофон.

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Если же нет спирта, возникает вопрос - можно ли почистить микрофон телефона перекисью? Да, достаточно нанести несколько капель на динамик или ватную палочку, осторожно протереть его и подождать, пока грязь растворится.

На Reddit также предложили решить вопрос с загрязненным динамиком с помощью пневматического пылесоса. Своей тягой он убирает всю грязь там, где находится микрофон на андроиде или другом устройстве.

Как включить очистку динамика телефона

Кроме механических методов, для очистки динамика можно использовать настройки самого смартфона. Такая функция есть во многих моделях. Для этого откройте настройки, нажмите "Настройки звука", выберите кнопку "Музыка" и включите "Удаление звукового усиления". Во время воспроизведения музыки на полной громкости звуковые волны помогут удалить загрязнения.

Как проверить микрофон на мобильном телефоне

Если вы попробовали все методы очистки микрофона, но он продолжает не работать, стоит проверить его состояние. Для этого увеличьте громкость входящих вызовов до максимальной, проверьте, не выбрали ли вы случайно "Выключить все звуки" и перезапустите устройство. Если ничего из вышеперечисленного не помогло - стоит обратиться за помощью в сервисный центр.

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