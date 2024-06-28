Смартфоны и павербанки - зарядить: в Минэнерго рассказали об отключениях света на выходных

Во время грядущих выходных отключения света могут не применяться по всей стране, сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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В Минэнерго рассказали об отключениях света на выходных, / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Во время ближайших выходных, 29-30 июня 2024 года, отключения света могут не применяться по всей стране – поскольку в субботу-воскресенье потребление падает и имеющегося объема генерации может хватить для обеспечения светом всей Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Правда, говорит чиновница, смартфоны и павербанки все же стоит заранее зарядить, ведь стопроцентно гарантировать отсутствие отключений специалисты пока не могут.

"Сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара. Будем надеяться, что нам удастся немного уменьшить графики отключений или даже избежать", – говорится в сообщении.

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В целом же, отметила Гринчук, ситуация в энергетике Украины остается сложной, но контролируемой.

"Жара – дополнительная нагрузка для энергосистемы. Потому что потребители используют кондиционеры, охлаждающие системы, что влияет на рост потребления. ...Из-за значительных повреждений и обстрелов, а также проведения ремонтной кампании на многих объектах у нас действуют ограничения", – объяснила она.

РФ атакует объекты энергетики в Украине - последствия

Из-за постоянных российских обстрелов в Украине применяются стабилизационные отключения света. Зимой ситуация может усугубиться - свет может быть всего по несколько часов в сутки. Такой пессимистический сценарий озвучил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцам следует готовиться к тому, что периоды отключений света увеличатся. Это, вероятно, произойдет в июле-августе, когда будет пиковое потребление электроэнергии в Украине.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в конце августа этого года отключения света могут стать короче - они могут длиться до 4-6 часов в сутки. Осенью при благоприятных условиях ситуация может быть довольно комфортной.

По его словам, на энергообъектах, которые были повреждены из-за ударов страны-агрессора России, сейчас продолжаются ремонты. Поэтому есть вероятность того, что до конца лета ситуация с электроэнергией может улучшиться.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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