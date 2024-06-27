"Света не будет только 4-6 часов в сутки": стало известно, когда отключения будут короче

Ремонты энергообъектов продолжаются, в конце августа ситуация с электроэнергией может улучшиться.

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Стало известно, когда отключения света будут короче/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В конце августа этого года отключения света могут стать короче - они могут длиться до 4-6 часов в сутки.

На энергообъектах, которые были повреждены из-за ударов страны-агрессора России, сейчас продолжаются ремонты. Поэтому есть вероятность того, что до конца лета ситуация с электроэнергией может улучшиться. Об этом сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, ситуация со светом в августе может улучшиться, а осенью этого года при благоприятных условиях вообще может быть довольно комфортной.

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"Хорошая новость в том, что ремонты идут, ремонты продолжаются, восстановление идет. И я абсолютно уверен, что уже в первой декаде августа ситуация станет ощутимо лучше. Осенью вообще будет скорее всего довольно комфортно. Безусловно, мне сложно предсказать новые атаки, но в целом к тому идет. Очень важно, что не в августе, а в последней декаде августа - где-то последняя неделя, последние 10 дней. А относительно того, насколько - я думаю, что ограничения будут длиться 4-6 часов в сутки, не более", - отметил Харченко.

Харченко сказал, когда отключения света могут стать короче/ скрин

Смотрите видео с комментарием Александра Харченко:

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в Минэнерго сказали, когда украинцам ждать улучшения ситуации со светом. После последних ударов РФ по энергосистеме в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Ситуация с отключениями света станет лучше, когда будут завершены ремонтные работы на поврежденных объектах, заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы нанести максимальный ущерб энергетической системе, сказали в Минэнерго.

Также в ДТЭК предупредили о том, что возможно увеличение продолжительности отключений. В Украине повреждена значительная часть энергообъектов и их не успевают восстанавливать. Поэтому в июле и августе могут увеличить продолжительность отключений света.

Напомним, в ДТЭК заявили, что на каждую ракету ПВО, которая сейчас есть у Украины, приходится по 5-6 ракет из РФ. Как говорят в ДТЭК, для восстановления производства одного гигаватта электроэнергии нужно около 1 млрд долларов США.

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