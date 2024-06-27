До конца лета почти без света: возможно увеличение продолжительности отключений - ДТЭК

Из-за ремонтных работ в энергосистеме, последние дни украинцев обеспечивали светом меньше времени. Но до конца лета ситуация может еще ухудшиться. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Суспільного.
По его словам, причиной этого являются масштабные повреждения ТЭС российскими обстрелами и ремонтные работы, которые компания пытается перекрывать за свой счет. Несмотря на это сейчас недостаточно ресурсов, чтобы обеспечивать украинцев электроэнергией больше часов в сутки.
Наоборот - в связи с ростом температуры в ближайшие два месяца свет в домах будут включать, скорее всего, реже.
"У нас еще не максимальные температуры летнего максимума. А сейчас летний максимум равен зимнему. Поэтому в июле и августе будет еще продолжаться ремонтная компании всех без исключения типов генерации, атомные блоки будут в плановой ремонтной компании. Тепловые станции, которые сейчас на 90% разрушены или повреждены, гидростанции будут пытаться восстановиться после разрушений", - рассказал директор ДТЭК.
Сахарук пояснил, что сейчас компания выделила все доступные средства на ремонт энергообъектов, однако покрывают лишь около 25% объема необходимых работ. Поэтому прогнозируется ухудшение ситуации с отключениями.
"Вкладываем все имеющиеся у нас средства - 4 миллиарда гривен для того, чтобы максимально быстро восстановиться. Но этого, к сожалению, недостаточно, потому что общий объем разрушений 14-18 миллиардов гривен, которые необходимы для восстановления. Поэтому будем ремонтироваться, а потребление будет расти. Поэтому отключения вероятнее всего будут более длительными, чем сейчас", - добавил он.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, в Украине в четверг, 27 июня, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В период с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.
Ранее стало известно, что именно дефицит ракет ПВО во время обстрелов страной-агрессором РФ инфраструктуры стал главной причиной ухудшения энергетической ситуации в Украине.
Накануне в YASNO заявили, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Поэтому в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная.
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