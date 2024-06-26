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На каждую ракету ПВО приходится по 5-6 ракет из РФ: в ДТЭК огорошили заявлением

Дмитрий Видоменко
26 июня 2024, 13:33обновлено 26 июня, 14:57
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Как говорят в ДТЭК, для восстановления производства одного гигаватта электроэнергии потребуется около 1 млрд долларов США.
Отключение света, ракета
В ДТЭК заявили о том, что для отбития обстрела из 10 ракет нужно минимум 12 ракет ПВО / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Дефицит ракет ПВО во время обстрелов страной-агрессором РФ инфраструктуры стал главной причиной ухудшения энергетической ситуации в Украине. Об этом сообщает портал KyivPost со ссылкой на заявление Дмитрия Сахарука – исполнительного директора украинского энергетического предприятия ДТЭК.

"Получается, что на каждую ракету ПВО, которая есть у нас сейчас, приходится пять-шесть российских ракет. Если прилетает 10 ракет, то нужно как минимум 12 ракет в ПВО. Поэтому, даже если мы начнем восстанавливать, начнем ремонтировать, сейчас нет средств, чтобы защитить [восстановленные – Главред] блоки [на электростанциях – Главред]", - сказал Сахарук.

Кроме того, говорит он, согласно прогнозу – для восстановления производства одного гигаватта электроэнергии потребуется около 1 миллиарда долларов.

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"Государственный сектор не сможет быстро и в срок добиться результатов, за исключением нескольких эпизодов. […] Но в целом это просто полная управленческая неспособность сделать что-то вовремя", - подытожил Сахарук.

Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

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ДТЭК отключения света
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