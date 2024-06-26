На каждую ракету ПВО приходится по 5-6 ракет из РФ: в ДТЭК огорошили заявлением

Как говорят в ДТЭК, для восстановления производства одного гигаватта электроэнергии потребуется около 1 млрд долларов США.

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В ДТЭК заявили о том, что для отбития обстрела из 10 ракет нужно минимум 12 ракет ПВО / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Дефицит ракет ПВО во время обстрелов страной-агрессором РФ инфраструктуры стал главной причиной ухудшения энергетической ситуации в Украине. Об этом сообщает портал KyivPost со ссылкой на заявление Дмитрия Сахарука – исполнительного директора украинского энергетического предприятия ДТЭК.

"Получается, что на каждую ракету ПВО, которая есть у нас сейчас, приходится пять-шесть российских ракет. Если прилетает 10 ракет, то нужно как минимум 12 ракет в ПВО. Поэтому, даже если мы начнем восстанавливать, начнем ремонтировать, сейчас нет средств, чтобы защитить [восстановленные – Главред] блоки [на электростанциях – Главред]", - сказал Сахарук.

Кроме того, говорит он, согласно прогнозу – для восстановления производства одного гигаватта электроэнергии потребуется около 1 миллиарда долларов.

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"Государственный сектор не сможет быстро и в срок добиться результатов, за исключением нескольких эпизодов. […] Но в целом это просто полная управленческая неспособность сделать что-то вовремя", - подытожил Сахарук.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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