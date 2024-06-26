На каждую ракету ПВО приходится по 5-6 ракет из РФ: в ДТЭК огорошили заявлением

Дефицит ракет ПВО во время обстрелов страной-агрессором РФ инфраструктуры стал главной причиной ухудшения энергетической ситуации в Украине. Об этом сообщает портал KyivPost со ссылкой на заявление Дмитрия Сахарука – исполнительного директора украинского энергетического предприятия ДТЭК.
"Получается, что на каждую ракету ПВО, которая есть у нас сейчас, приходится пять-шесть российских ракет. Если прилетает 10 ракет, то нужно как минимум 12 ракет в ПВО. Поэтому, даже если мы начнем восстанавливать, начнем ремонтировать, сейчас нет средств, чтобы защитить [восстановленные – Главред] блоки [на электростанциях – Главред]", - сказал Сахарук.
Кроме того, говорит он, согласно прогнозу – для восстановления производства одного гигаватта электроэнергии потребуется около 1 миллиарда долларов.
"Государственный сектор не сможет быстро и в срок добиться результатов, за исключением нескольких эпизодов. […] Но в целом это просто полная управленческая неспособность сделать что-то вовремя", - подытожил Сахарук.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключения электроэнергии - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.
Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.
Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.
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