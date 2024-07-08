Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

Отсутствие мобильного интернета - очень популярная проблема у многих украинцев.

https://glavred.info/lifehack/chto-delat-esli-na-telefone-ne-rabotaet-mobilnyy-internet-vo-vremya-otklyucheniy-sveta-10579064.html Ссылка скопирована

Почему не работает мобильный интернет на телефоне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мобильные данные включены, а интернета нет? К сожалению, сейчас это очень популярная проблема у украинцев из-за отключений света.

Мы разбирались, почему не работает мобильный Интернет и что с этим можно сделать.

Почему не работает мобильный интернет на телефоне

Причина здесь проста - мобильным операторам просто не хватает мощностей, для поддержки сети. Дело в том, что во время отключения электричества, люди переходят на мобильный интернет и

видео дня

"При выключении электричества к базовой станции в геометрической прогрессии подключаются ваши мобильные телефоны. Естественно, что емкости на всех не хватит. Аккумуляторы на базовой станции не вечны. Генератор не везде можно установить. Да и приоритизация отдается голосовой передаче данных", - отмечает эксперт Александр Глущенко.

По его словам, самое эффективное решение данной проблемы - обеспечение питанием вашего Wi-Fi роутера. Также можно обзавести сим-картами других операторов, у которых нагрузка может быть меньшей.

Кто такой Александр Галущенко? Александр Галущенко - медиаэксперт, член правления Интернет Ассоциации Украины.

Что делать, если не работает мобильный интернет

Также вы можете "подшаманить" с вашим телефоном. Прежде всего, убедитесь, что передача данных активирована. Это можно сделать в настройках устройства или через панель быстрого доступа. Если интернет не работает, попробуйте перезагрузить телефон.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

– Проверьте уровень сигнала сверху экрана (2G, 3G, 4G или H). Отсутствие сигнала может означать отсутствие покрытия.

– Попробуйте проверить сигнал в другом месте, если это безопасно (например, на улице). Включите режим полета на 10 секунд, затем выключите его.

– Убедитесь, что у вас достаточно средств на счету или оплачена абонентская плата за услуги.

– Проверьте, доступна ли сеть вашего оператора. Если нет, можно попробовать использовать национальный роуминг.

– Старайтесь экономно использовать мобильный интернет, чтобы не перегружать сеть оператора. При возможности, подключайтесь к Wi-Fi.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред