Что больше всего сажает батарею телефона: как спасти свой смартфон

Интересное в материале:
- Что может очень разряжать ваш телефон
- Нужно ли закрывать программы после использования
Что очень сильно разряжает телефон и как продлить срок действия батареи без вреда телефону - специалисты поделились действенными лайфхаками, как спасти ваш телефон.
Сейчас даже самые новые и мощные телефоны могут садиться за несколько часов. Однако, не стоит постоянно заряжать его по несколько раз в день, ведь это может только ухудшить ситуацию, советуют специалисты.
Что больше всего разряжает аккумулятор вашего телефона
- Батареи современных смартфонов имеют большие энергозапасы, но при минусовых температурах на улице, или же наоборот - жаркой погоде могут иметь проблемы с энергосбережением батареи. Чтобы узнать температурные пределы вашего телефона стоит открыть параметры и найти соответствующую информацию. Поэтому лучше держать телефон в нормальных, для него, температурных условиях.
- Также частой причиной быстрого истощения вашего телефона может стать яркий дисплей с высокой насыщенностью. Если поставить слишком высокие показатели до 100%, в таком случае экран будет "съедать" значительную часть энергоемкости батареи.
- Если вы любите часто посещать различные сайты, это во-первых может стать опасностью для вашего браузера. Во время таких "путешествий" в Сети можно наткнуться на подозрительные веб-ресурсы и получить заражение вирусами. В таком случае вредоносные программы могут нарушить программное обеспечение, а заряд будет расходоваться с бешеной скоростью.
Что нужно выключить в телефоне, чтобы не садилась батарея
Специалисты советуют закрывать все программы после их использования, а не только сворачивайте их. В настройках вашего смартфона можно посмотреть, какие приложения сейчас активны и сколько процентов заряда батареи было потрачено каждой программой.
Также необходимо уменьшать яркость экрана телефона. Благодаря разнообразным опциям в телефоне, можно настроить автоматическую регулировку яркости. Это не только удобно, но и позволит значительно экономить заряд батареи.
Мало кто знает, но даже программы для связи и обмена данными могут быстро разряжать телефон. От мобильного интернета до GPS - все это занимает большое количество энергии. Поэтому стоит отключать эти сервисы, если вы ими не пользуетесь в данный момент. Это существенно поможет продлить работу аккумулятора вашего смартфона.
Также батарея телефона может терять заряд из-за поступления уведомлений. Чем чаще телефон "просыпается" от уведомлений, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора. Поэтому стоит отфильтровать уведомления о новых сообщениях и важных событиях, а все лишнее просто выключить.
Больше интересных новостей:
- Никаких телефонов во время еды: ресторан Японии ввел интересный запрет - вот причина
- Обходят десятой дорогой: почему французы не сидят в телефонах
- Стопроцентная защита: как проверить телефон на прослушку - секретный код
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред