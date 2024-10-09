Обходят десятой дорогой: почему французы не сидят в телефонах

Франция известна своей изысканной культурой, однако, как выяснилось, в ней есть и серьезные ограничения.

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Ограничения по использованию смартфонов заложены в культуре французов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В современном мире мало кто может представить свою жизнь без смартфона. Однако у французов, как выяснилось, отношение к постоянному использованию телефонов более негативное.

Уже на ранних этапах развития французские дети учатся жить без смартфонов. Согласно французскому законодательству, мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы запрещены в школах и колледжах, даже во время внешкольных мероприятий, таких как экскурсии.

Исследование Лондонской школы экономики, о котором пишет Massachusetts Institute of Technology, проведенное в 2020 году, показало, что дети во Франции в возрасте от 9 до 17 лет используют смартфоны реже, чем их сверстники из 18 других европейских стран.

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Более того - во Франции политики продолжают обсуждать вопрос возрастных ограничений для использования смартфонов и социальных сетей. Недавно специальный комитет подал рекомендации, предлагающие запретить мобильные телефоны для детей младше 11 лет, ограничить доступ к интернету до 13 лет и заблокировать доступ к соцсетям для детей до 15 лет.

Во Франции недопустимо сидеть в телефоне не только детям. Во время встреч с друзьями или за семейным ужином увидеть телефон у французов в руках почти невозможно. Исключением может быть только быстрый поиск важной информации, например, во время жарких обсуждений политики или культуры.

Согласно отчету, смартфоны негативно влияют на сон, способствуют малоподвижному образу жизни, что ведет к ожирению, а также ухудшают зрение. Чрезмерное использование телефонов несет вред не только для отдельных людей, но и для общества в целом.

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