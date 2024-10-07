Никаких телефонов во время еды: ресторан Японии ввел интересный запрет - причина

Считанные четыре минуты ожидания могут привести к испорченному и уже совершенно не вкусному блюду.

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В ресторане Японии людям запретили сидеть в телефоне во время еды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: CNN

Быстро поесть и уйти - такое негласное правило существует в японских ресторанах. Однако один из владельцев был настолько внимательным и любознательным, что начал определять, через какое время его клиенты начинают есть. Согласно его наблюдениям, те, кто ждал больше всего времени, чтобы опустить ложки в миску с супом, обычно смотрели видео на своих телефонах. Именно это и заставило его взять дело в свои руки, пишет CNN.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

В этом году токийский ресторан Debu-chan (на японском языке означает "пухлый") отпраздновал свою пятую годовщину. Его руководителем и владельцем является Кота Кай.

видео дня

В марте он ввел запрет для своих клиентов на использование своих смартфонов во время еды в часы загруженности. И этот шаг вызвал горячие и бурные обсуждения в социальных сетях Японии.

"Однажды мы заметили клиента, который не начинал есть в течение четырех минут", - рассказывает Кай, добавляя, что клиент смотрел видео на своем телефоне, пока его еда остывала перед ним.

Важным моментом в этой истории является то, что Кай подает рамен Хаката, разновидность регионального рамена из Хакаты в префектуре Фукуока. По словам владельца, он является "едой, рожденной для нетерпеливых людей".

Тонкая лапша, как рассказывает владелец ресторана, имеет ширину всего один миллиметр. По этой причине она начинает очень быстро растягиваться и портиться. Считанные четыре минуты ожидания могут привести к испорченному и уже совершенно не вкусному блюду.

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