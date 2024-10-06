Свежий воздух будет всю зиму: немецкий метод проветривания квартиры

Немцы особое внимание уделяют здоровью, которое зависит и от правильного зимнего проветривания дома.

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Как проветривать комнату зимой, чтобы не выпускать тепло / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Повышенная влажность, конденсат на окнах и плесень на стенах - частая проблема во многих домах и квартирах, особенно вблизи окон в зимний период. Чтобы избежать таких проблем, важно регулярно проветривать помещение. Как пишет theLime существует эффективный немецкий метод проветривания, при котором не придется выпускать много тепла из дома.

Согласно методу, который придумали в Германии, зимой нужно проветривать помещение в течение такого времени:

При температуре ниже 0°C - окна можно открывать лишь на 5 минут.

При температуре от 0 до +10°C - достаточно 10 минут проветривания.

Если температура выше +10°C - окна можно оставлять открытыми до 15 минут.

При этом рекомендуется проветривать помещение минимум 3 раза в день, а лучше 5. Если вы постоянно дома, сделать это несложно. Если же вы работаете целый день, минимальное количество проветриваний - это утром после пробуждения, после возвращения с работы и перед сном.

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В Германии также используют метод "залпового" проветривания. Это означает, что все окна в разных комнатах или даже входная дверь (если все окна выходят на одну сторону) открываются на 5 минут для создания быстрого обмена воздуха. Важно, чтобы ничего не препятствовало потоку свежего воздуха, и окна были полностью открыты.

Как подготовить дом к отопительному сезону инфографика / Инфографика: Главред

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