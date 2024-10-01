Почему в 'хрущевках' в СССР устанавливали две входные двери: неожиданный ответ

Несмотря на свою простую архитектуру, хрущевки имели несколько интересных особенностей, одна из которых - наличие двух входных дверей в квартирах.

https://glavred.info/life/pochemu-v-hrushchevkah-v-sssr-ustanavlivali-dve-vhodnye-dveri-neozhidannyy-otvet-10601600.html Ссылка скопирована

Зачем в СССР ставили по две входные двери в квартиру / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/takihumor

Хрущевки - это типичные дома, которые стали символом массовой застройки в Украине и других странах СССР в 1950-1960-х годах во время правления Никиты Хрущева. Эти здания возводились с целью срочного решения жилищного вопроса, возникшего в то время, когда численность населения росла, а доступное жилье было крайне необходимым. Хрущевки имели простую архитектуру, но вместе с этим их конструкция содержала несколько уникальных элементов.

Архитектурные особенности хрущевок

Одна из особенностей хрущевок - это наличие двух входных дверей в квартирах. Изначально, когда хрущевки только начали возводиться, предусматривались лишь одни деревянные двери. Однако, такие двери имели серьезные недостатки: они не обеспечивали должной теплоизоляции, и холодный воздух беспрепятственно проникал в квартиры. Кроме того, тонкая деревянная конструкция не могла эффективно защитить жильцов от звуков, которые доносились из коридора.

Проблемы с теплоизоляцией и звукоизоляцией

Жители хрущевок часто сталкивались с дискомфортом в своих домах, особенно в зимний период. Многие из них замерзали в собственных квартирах, поскольку стандартные двери не могли остановить холод. Чтобы улучшить ситуацию, люди пытались обшить двери различными материалами, такими как дерматин или поролон.

видео дня

Однако эти меры часто оказывались неэффективными, поэтому жалобы от жильцов продолжали поступать. Это, в конце концов, заставило власти принять решение об изменении конструкции входной двери, пишет OBOZ.UA.

Установка двух входных дверей

Во многих хрущевках начали устанавливать две входные двери. Эта новая конструкция принесла значительные преимущества. Во-первых, наличие двух дверей создавало дополнительный барьер для холодного воздуха. Между дверями образовывалась воздушная прослойка, которая служила естественным изоляционным слоем, уменьшая потери тепла.

Во-вторых, новые двери обеспечивали лучшую звукоизоляцию. Жители хрущевок больше не испытывали дискомфорта от звуков, доносившихся из коридора, разговоров соседей или звука шагов.

Что такое "хрущевки"? Хрущевки - обычно пятиэтажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода, которые начали массово строиться в СССР во время правления Никиты Хрущева, за что и получили в народе его имя.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред