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Почему собаки едят траву: ветеринары расставили точки над "И"

Анна Косик
6 октября 2024, 14:45
128
Необычное поведение собак может озадачить хозяев, однако этому есть объяснение.
Собака, трава
Собака ест траву не просто так / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Собаки порой проявляют довольно интересное поведение, что может озадачить их хозяев, например, когда жуют траву. Ветеринары Arndt Small Animal Center объяснили, почему животные это делают.

Существует несколько теорий, почему собаки употребляют траву, но научных подтверждений пока недостаточно. Основные версии включают следующие причины:

  • Трава содержит клетчатку, которая способствует лучшему пищеварению.
  • Некоторые собаки едят траву, чтобы стимулировать рвоту, избавляясь от вредных веществ в организме.
  • Иногда собаки могут есть траву из-за недостатка определенных питательных веществ в рационе.
  • Наличие глистов у собаки может подтолкнуть ее к поеданию травы.
  • Жевание травы может помогать собаке снимать стресс или нервозность.

Если вы волнуетесь, что вашей собаке употребление травы может навредить и вы хотите ее отучить от этой привычки, есть несколько действенных способов:

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  • Вместо одного кормления в день попробуйте давать еду два-три раза в день, чтобы избежать голода.
  • Введение в рацион целебной глины может помочь улучшить пищеварение собаки.
  • Увеличьте физическую активность вашего любимца или обеспечьте ему больше умственной стимуляции, чтобы уменьшить стресс.

Что такое Arndt Small Animal Center?

Arndt Small Animal Center - команда ветеринаров, которая регулярно обсуждает сложные случаи лечения животных, привлекает сторонних экспертов и дает советы по поведению домашних любимцев.

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трава собаки ветеринар
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