Как собака видит цвета: эксперты объяснили, почему для них мир не черно-белый

Из-за меньшего количества колбочек в глазах собаки, они не могут видеть такой широкий спектр цветов, как мы, и не видят их так ярко.

https://glavred.info/life/kak-sobaka-vidit-cveta-eksperty-obyasnili-pochemu-dlya-nih-mir-ne-cherno-belyy-10602959.html Ссылка скопирована

Эксперты объяснили, как собаки и люди видят цвета / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Людей всегда привлекают цвета, и мы часто выбираем одежду или дизайн интерьера, руководствуясь любимыми оттенками или тем, что нам кажется наиболее привлекательным. Если вам предложить два предмета разных цветов, скажем, два мяча, вы, скорее всего, выберете тот, который больше соответствует вашему любимому цвету. У собачек это происходит несколько иначе.

Эксперты spca.bc.ca дали ответ на вопрос, как это происходит у собак: есть ли у них "любимый" цвет и правда ли, что собаки не видят цветов и являются дальтониками?

Как собаки и люди видят цвета

Распространенное мнение о том, что собаки видят мир только в черно-белых тонах - абсолютный миф. Хотя они не видят цветов так, как люди, некоторые цвета им все же доступны.

видео дня

"Как люди, так и собаки способны видеть благодаря двум основным типам клеток в сетчатке глаза - палочкам, которые обнаруживают уровни освещения и движение, и колбочкам, которые помогают нам различать цвета. Глаза человека имеют три типа колбочек, что позволяет нам видеть сочетание красного, синего и зеленого. У собак же только два типа колбочек, поэтому они могут различать только синий и желтый. Вследствие этого собаки являются красно-зелеными дальтониками", - пояснили эксперты.

Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

Чем зрение собаки отличается от человеческого?

Если сравнить зрение людей и собак, то у нас больше колбочек, что позволяет нам видеть богатый спектр цветов. В то же время у собак больше палочек, которые помогают им лучше видеть в темноте и быстрее реагировать на движение.

По этой причине собака своим "орлиным" зрением имеет возможность обойти человека и может увидеть, как птичка пролетает вдалеке, когда вы даже этого не заметите, или будет лаять ночью на животное, которое вы не сможете разглядеть.

"Из-за меньшего количества колбочек в глазах собаки, они не могут видеть такой широкий спектр цветов, как мы, и не видят их так ярко. Когда человек является красно-зеленым дальтоником, это означает, что он не может различать эти два цвета. То же самое касается вашей собаки. Например, красный выглядит для собаки темно-коричневым или даже черным. А оттенки желтого, оранжевого и зеленого выглядят для них как разные оттенки желтого", - говорят специалисты.

Какой цвет лучше выбрать для игрушки собаки?

По мнению экспертов, наиболее заметным для собаки является синий цвет, а также фиолетовый, который для нее тоже выглядит синим. Именно поэтому, особенно во время игр на траве, собаке может быть трудно различить красный или зеленый мяч, ведь эти цвета сливаются с травой. А вот как раз синюю игрушку собака увидит значительно легче, что сделает игру интереснее.

"Итак, если вы думаете, какую игрушку купить для своего пушистого друга, вашей собаке больше понравятся синие и желтые игрушки, чем любые другие цвета. Возьмите синий мяч, когда идете играть на улице, чтобы ваша собака лучше видела его на фоне зеленой травы. Если играете дома, можете выбрать любую игрушку, которую ваша собака способна видеть - синюю, желтую или фиолетовую. Теперь вы знаете ответ на вопрос "какой любимый цвет у вашей собаки?" - это синий!" - подытожили эксперты.

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды. "Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Другие интересные новости о домашних любимцах

Зооэксперты просветительской инициативы "AnimalWised" рассказали, какие человеческие звуки нравятся котам. К примеру, большинство котов мгновенно реагируют на звук "кс-кс". Считается, что они связывают его с положительным взаимодействием или же оно имитирует движения потенциальной добычи.

Также рассказывалось, какие вещи в доме пугают и не нравятся котам. Некоторые бытовые вещи, такие как пылесосы или фены, могут их пугать и вызывать раздражение.

Кроме этого, Главред поделился, какие 6 звуков могут слышать только собаки. Прокачанная способность распознавать различные частоты и вибрации помогает им ориентироваться в окружающей среде и реагировать на стимулы, которые мы даже не замечаем

Кинолог, в свою очередь, назвала 6 неожиданных признаков, в какие моменты собакам может не нравиться когда их гладят. Поскольку они не могут выразить свое недовольство словами, они демонстрируют это другими способами, которые иногда могут быть агрессивными и даже опасными, если чувствуют страх или угрозу.

Другие познавательные новости о собаках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред