Доводят до безумия: какие человеческие звуки нравятся котам - точный ответ

Коты имеют особые звуковые предпочтения, и среди них есть семь основных звуков, которые помогают им чувствовать себя комфортно и спокойно.

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Любимые звуки кошек - какие человеческие звуки нравятся кошкам / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коты обладают чрезвычайно чувствительным слухом, и некоторые звуки способны привлечь их внимание или успокоить. Зооэксперты просветительской инициативы "AnimalWised" в видео на YouTube рассказали, какие звуки нравятся котам.

Какие человеческие звуки нравятся кошкам - какие слова нравятся кошкам

Большинство котов мгновенно реагируют на звук "кс-кс". Считается, что они связывают его с положительным взаимодействием или же оно имитирует движения потенциальной добычи.

"Коты распознают этот звук как начало контакта, часто ассоциируя его с получением еды или ласки," - отмечают эксперты.

Какие звуки лучше слышат кошки

Коты имеют склонность реагировать на звуки высоких частот, подобные тем, которые издают грызуны или насекомые. Как объясняют эксперты, их способность слышать до 85 килогерц позволяет быстро выявлять источники таких шумов.

Какой звук успокаивает кошек

Кошачье мурлыканье связано с расслаблением и ощущением комфорта, но также может использоваться для снятия стресса.

"Мурлыканье играет важную роль в коммуникации как котят, так и взрослых кошек, особенно в случаях неуверенности или страха", - указывают специалисты.

Какой голос нравится кошкам

Собственный голос хозяина, в частности тон и ритм, может успокоить кота. Если кот находится в стрессе, звучание вашего голоса может создать ощущение безопасности. Специалисты отмечают, что изменения в вашем настроении, такие как злость или тревога, также влияют на поведение животного.

Смотрите видео о том, какой голос нравится кошкам:

Как коты реагируют на музыку - какую музыку любят слушать коты

Музыкальная терапия для кошек становится популярной из-за способности музыки снижать тревожность.

"Коты предпочитают мелодии с тихим темпом и низкими частотами, поэтому классическая музыка является отличным выбором для релаксации", - делают вывод они.

Как коты слышат когда им сыплют еду

Когда на кухне жарится мясо или открывается упаковка с кормом, коты сразу направляют свое внимание на источник этих звуков.

"Характерные звуки еды ассоциируются у котов с моментом кормления, поэтому они вызывают большой интерес", - говорится в видео.

Как заинтересовать кота

Тихое шуршание листьев, шум воды или крыльев птиц могут заинтересовать котов и даже активизировать их охотничьи инстинкты.

"Коты, даже домашние, продолжают проявлять поведенческие реакции на естественные звуки, поскольку это заложено на генетическом уровне", - объясняют специалисты.

Что известно о AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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