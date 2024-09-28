Станет только хуже: почему нельзя кричать и бить кота - объяснение знают единицы

Физическое наказание котов не только неэффективно, но и вредно для их психического состояния. Главред выяснил, можно ли бить кота за плохое поведение.

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Понимает ли кот, когда на него кричат - как воспитывать кота правильно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Часто владельцы домашних животных сталкиваются с вопросом, как правильно воспитывать своих любимцев, в частности котов. У многих людей до сих пор существует заблуждение, что физическое наказание может быть эффективным методом дисциплинирования. Однако, эксперты по воспитанию животных категорически не согласны с таким подходом. Один из них, автор YouTube-канала "Kitty Help Desk" Том, рассказал, почему нельзя бить котов и к чему это может привести.

Можно ли бить кота за плохое поведение

Том объясняет, что наказание действует только тогда, когда кот видит "карателя" перед собой. В результате, такое поведение формирует у кота страх перед владельцем, а не понимание того, почему определенные действия нежелательны. Это приводит к постоянному стрессу и изменению динамики отношений между владельцем и животным.

"Наказание не меняет желание, которое стоит за определенным поведением, а только заставляет кота бояться вас", - отмечает Том.

Кот начинает жить в постоянном напряжении, думая: "Ты рядом? Или ты смотришь?", что сводит отношения до уровня "карателя и того, кто боится" вместо гармоничного сосуществования.

Смотрите видео о том, как перевоспитать кота:

Почему нельзя бить котов

Физическое наказание влияет на психическое состояние кошек. По словам экспертов просветительского проекта "AnimalWised", это не только не решает проблемы, но и усугубляет их. Если кот переживает стресс или страх, его поведение может стать еще более неконтролируемым. Например, если кот царапает мебель или чрезмерно шипит, а владелец наказывает его физически, это может привести к новым проблемам, таким как агрессия или страх к людям.

"Пытаться остановить такое поведение наказанием - это как запрещать коту спать, когда он в этом нуждается", - предостерегают эксперты.

Вместо этого они советуют перенаправить энергию кота на другие действия, которые удовлетворяют его естественные инстинкты.

Как правильно наказывать кота

Вместо использования физических методов Том предлагает использовать положительное подкрепление. Это означает поощрение желаемого поведения с помощью лакомства, похвалы или игрушек.

"Изменить поведение кота можно, предлагая ему выбор альтернативного поведения", - объясняет Том.

К примеру, если ваш кот прыгает на кухонный стол во время приготовления пищи, вместо того, чтобы кричать на него или наказывать, лучше предложить ему место на табурете, где он сможет наблюдать за процессом на безопасном расстоянии.

При каждом удачном выборе нужно подкреплять желаемое поведение, хваля кота или давая ему лакомство.

"Ни один кот в здравом уме не будет продолжать выбирать стол, если табуретка обеспечивает большую награду", - заключает Том.

Что известно о YouTube-канале "Kitty Help Desk" YouTube-канал "Kitty Help Desk" посвящен темам ухода за кошками, поведенческих проблем и методов их воспитания. Его автор Том предлагает советы и рекомендации для владельцев кошек, разъясняя, как понимать своих любимцев и эффективно взаимодействовать с ними. На канале регулярно публикуются видео с подробными инструкциями, как корректировать нежелательное поведение у кошек с помощью положительного подкрепления, а не наказания.

Можно ли перевоспитать кошку

Положительное подкрепление становится основой эффективного воспитания. Важно перенаправлять поведение кота в правильное русло, предоставляя ему возможность проявлять свои природные инстинкты приемлемым для владельца способом.

Например, если ваш кот царапает мебель, лучше обеспечить ему доступ к когтеточке. Каждый раз, когда кот пытается царапать мебель, следует перенаправлять его на когтеточку и хвалить за правильный выбор.

Также следует позаботиться об обогащении среды: обеспечить кота игрушками, зонами для лазания и местами для отдыха. Это не только уменьшит вероятность нежелательного поведения, но и позволит коту чувствовать себя комфортно и безопасно в вашем доме.

Понимает ли кот, когда на него кричат:

По мнению специалистов из "AnimalWised", существует несколько распространенных ошибок, которых владельцы кошек должны избегать:

Непоследовательность в действиях: если владелец иногда позволяет кошке залазить на стол, а иногда наказывает ее за это, кот не сможет понять, чего от него требуют.

Ругать после факта: коты не связывают наказание с прошлым поведением. Например, если владелец ругает кота за поврежденную мебель, которая была испорчена несколько часов назад, это лишь вызывает страх и тревогу.

Кричать или нападать: коты не понимают смысла повышенного тона голоса или физического насилия. Это приводит к потере доверия и может вызвать агрессию или избегание владельца.

Смотрите видео о том, понимает ли кот, когда на него кричат:

Что известно о AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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