Почему во Франции нельзя выбрасывать билеты на метро: неожиданное объяснение

Многие туристы попадают в неловкую ситуацию, когда выбрасывают билет на метро после его использования, однако мало кто знает, в чем дело.

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Туристов могут оштрафовать за отсутствие билета / Колаж: Главред, фото: pixabay

В каждой стране мира есть свои специфические правила, которые могут удивить рядового туриста. Франция - не исключение. В частности, в ее столице, городе Париж, действует необычная система, запрещающая выбрасывать билеты на метро, даже после использования.

Эксперт по путешествиям Дейл Петерсон рассказала Travel Off Path в чем дело. Основная причина, почему во Франции нельзя выбрасывать билет на метро, заключается в системе контроля проезда. Во многих странах билет проверяется только при входе в метро, и после этого его можно выбрасывать. Во Франции же существует внутренний контроль, который проводят в любой момент поездки.

Контролеры могут появиться на любой станции, или даже в вагонах метро и потребовать показать действительный билет. Если вы не сохранили его или потеряли, вас могут оштрафовать.

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А вот штрафы за отсутствие билета во Франции довольно высокие - от 35 до 50 евро. В некоторых случаях сумма может быть даже выше, если нарушение серьезнее или если штраф не был оплачен на месте.

Важно знать и то, что многие билеты на метро во Франции имеют магнитные полосы, которые считываются при входе и выходе. Если вы выбросите билет, вам может быть трудно выйти со станции, поскольку для выхода также нужно использовать билет.

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