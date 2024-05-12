Только каждый пятый решит головоломку: нужно найти билет за 30 секунд

Проверьте свою внимательность с помощью этой головоломки на футбольную тематику, которую не может разгадать каждый пятый человек.

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Только очень внимательный человек заметит билет на картинке / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, ua.depositphotos.com

Головоломки - отличный способ потренировать внимательность и память. Решая хотя бы одну такую задачу каждый день, вы сможете избежать многих проблем в более старшем возрасте.

На изображении вы можете видеть, как игроки борются за победу на футбольном поле. Где-то там спрятан скрытый билет — и вам нужно найти его менее чем за 30 секунд, чтобы доказать, что у вас зрение 20/20, пишет Mirror.

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На решение этой сложной головоломки уходит в среднем 35 секунд. При этом 20 процентов респондентов признались, что не смогли ее разгадать.

Сможете ли вы найти спрятанный билет?

Головоломку нужно решить менее чем за 30 секунд / mirror.co.uk

Никаких подсказок для решения головоломки не будет. Но не стесняйтесь увеличивать изображение, если это поможет разглядеть скрытые детали.

Правильный ответ на головоломку мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Если вам понравилось решать головоломки, то попробуйте еще одну. Вам нужно будет отыскать число 83 среди большого количества чисел 88. Если при взгляде на эту картинку в вашей голове сразу появилась мысль: "Да что там разгадывать - это точно будет легко", то гоните эту мысль от себя. Ведь не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

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