Только каждый пятый решит головоломку: нужно найти билет за 30 секунд

Головоломки - отличный способ потренировать внимательность и память. Решая хотя бы одну такую задачу каждый день, вы сможете избежать многих проблем в более старшем возрасте.
На изображении вы можете видеть, как игроки борются за победу на футбольном поле. Где-то там спрятан скрытый билет — и вам нужно найти его менее чем за 30 секунд, чтобы доказать, что у вас зрение 20/20, пишет Mirror.
На решение этой сложной головоломки уходит в среднем 35 секунд. При этом 20 процентов респондентов признались, что не смогли ее разгадать.
Сможете ли вы найти спрятанный билет?
Никаких подсказок для решения головоломки не будет. Но не стесняйтесь увеличивать изображение, если это поможет разглядеть скрытые детали.
Правильный ответ на головоломку мы опубликовали ниже:
Если вам понравилось решать головоломки, то попробуйте еще одну. Вам нужно будет отыскать число 83 среди большого количества чисел 88. Если при взгляде на эту картинку в вашей голове сразу появилась мысль: "Да что там разгадывать - это точно будет легко", то гоните эту мысль от себя. Ведь не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.
Вам также может быть интересно:
- Чрезвычайно сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за 32 секунды
- Нужно найти пять звезд среди моря цветов за 5 секунд - очень сложная головоломка
- Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 5 секунд найти панду
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред