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Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

Алёна Воронина
11 мая 2024, 09:54
189
Задание нужно выполнить всего за 5 секунд - это точно удастся не всем.
Загадка, девушка.
Нужно отыскать число 83 среди 88/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Разгадывание различных загадок - это хороший способ проверить свои способности и одновременно потренировать их, чтобы в следующие разы приступать к таким задачам "во всеоружии".

Если регулярно разгадывать головоломки и лелеять в себе неравнодушие к оптическим иллюзиям, то результат точно не заставит себя ждать - после короткого периода времени, потраченного на разгадывание таких загадок, вы сможете заметить, что с каждым разом такие задачи даются вам всё легче и легче.

А еще это просто хороший способ, чем занять себя и своих родных и друзей в свободное время. При желании даже можно провести своеобразные соревнования - разгадывать загадки на скорость, проверить, кто из вас справится быстрее всех, и вручить этому человеку символический приз (какой именно - это уже на усмотрение вашей фантазии).

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В следующей оптической иллюзии нужно будет отыскать число 83 среди большого количества чисел 88, пишет Главред.

Если при взгляде на эту картинку в вашей голове сразу появилась мысль: "Да что там разгадывать - это точно будет легко", то гоните эту мысль от себя. Ведь не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Одно дело - искать спрятанное число без ограничений во времени, и совсем другое - когда нужно отыскать правильный ответ за определенный промежуток времени. В этой загадке у вас будет всего 5 секунд на поиск числа 83, поэтому придется очень хорошо постараться.

Загадка
Нужно отыскать число 83 среди 88/ Главред

Из-за большого количества одинаковых чисел 88 просто глаза будут разбегаться. Это может выбить из колеи, и будет казаться, что никакого другого числа там нет. Но не стоит верить этому обману зрения - там точно где-то есть число 83. И вам нужно будет найти его как можно быстрее.

Выберите свою тактику разгадывания, которая будет для вас самой удобной - можете осматривать по очереди каждую строку с числами, а можете начать с осмотра столбцов.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить, где именно спряталось число 83/ Главред

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой всего за 5 секунд нужно найти бабочку. Непросто будет заметить, где именно спряталось насекомое, ведь оно выбрало для себя очень удачное место для маскировки.

Также ранее мы рассказывали о сложной математической загадке, в которой нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд. Придется приложить усилия, чтобы догадаться, как именно добраться до отгадки. Правильный ответ просто удивит.

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