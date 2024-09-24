Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь 'пьяный туризм'

Узнайте, почему Нидерланды просят не называть их "Голландией".

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Почему Нидерланды просят не называть их "Голландией" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

С 1 января 2020 года Нидерланды официально отказались от использования термина "Голландия" для обозначения своего государства. Это решение стало частью более широкой стратегии национального ребрендинга, призванной уменьшить ассоциации с определенными аспектами нидерландской жизни, такими как культура отдыха с наркотиками и знаменитый район красных фонарей в Амстердаме, пишет NOS.

Путаница с названиями страны

Голландия - это лишь две из двенадцати провинций Нидерландов, которые стали самыми богатыми и известными благодаря городам, таким как Гаага, Амстердам и Роттердам. Название происходит от слов holt land, что означает "земля деревьев".

Эта страна претерпела многочисленные изменения названий и именно это стало причиной распространенного использования термина "Голландия". На самом же деле в состав Нидерландов входят двенадцать провинций: Гелдерланд, Гронинген, Дренте, Зеландия, Лимбург, Оверейссел, Северный Брабант, Северная Голландия, Утрехт, Флеволанд, Фрисландия и Южная Голландия. Таким образом, только две из этих провинций - Северная и Южная Голландия - дали название всей стране.

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Термин "голландец" относится только к жителям двух провинций Голландии, тогда как все граждане Нидерландов являются нидерландцами и большинство из них общаются на нидерландском языке. Отметим, что в русском языке этот язык часто называют голландским, тогда как на английском языке - Dutch.

Недоразумение с названием Нидерландов настолько глубоко укоренено в сознании людей, что даже официальный веб-сайт для туристов имеет адрес Holland.com, чтобы быть более понятным для посетителей. Однако, понятнее не всегда означает правильнее.

Провести ребрендинг заставил "пьяный туризм"

С 1 января 2020 года правительство Нидерландов решило, что термин "Голландия" должен остаться только в истории. Причина ребрендинга заключается не в образе жителей других провинций, а в имидже, который ассоциируется с туризмом. Нидерланды стремятся преодолеть стереотипы, связанные с Кварталом красных фонарей и легкими наркотиками, поскольку многие туристы считают, что именно это определяет страну.

Запланированные на 2020 год международные события, такие как Евровидение в Роттердаме, должны были стать отличной возможностью для Нидерландов представить себя в новом свете. Власти поставили амбициозную цель - до 2030 года привлечь 42 миллиона туристов в год, сосредотачивая внимание не только на Амстердаме, но и на других регионах, которые предлагают уникальные впечатления и развлечения. Для этого даже рассматривается перенос Квартала красных фонарей на окраины города.

Что такое NOS? NOS, нид. Nederlandse Omroep Stichting - нидерландская телерадиокомпания, одна из крупнейших государственных телерадиокомпаний Королевства Нидерландов, образованная 27 мая 1969 года, пишет Википедия.

Англичане называют голландцев - Dutch

Англичанам безразличны тонкости между Голландией и Нидерландами, для них все они - Dutch. Этот термин стал частью английского фольклора, и многие путают его с датчанами. Причина кроется в истории: англичане ассоциировали все немецкоязычные народы со словом Dutch, но больше всего контактов у них было именно с голландцами.

Эта терминология приобрела негативные коннотации, связанные с военными конфликтами между Англией и Нидерландами. Например, выражения, такие как Dutch uncle (голландский дядя), Dutch courage (голландская храбрость), Dutch wife (голландская жена) и другие, часто используются в пренебрежительном контексте.

Термин "to go Dutch" (пойти по-голландски) описывает ситуацию, когда на вечеринке каждый платит за себя. Это выражение может иметь и негативное значение, особенно когда вас не предупредили об этом заранее.

Таким образом, ребрендинг Нидерландов - это попытка преодолеть стереотипы, возникшие вокруг их культуры и образа в мире.

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