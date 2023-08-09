Почему в Голландии не закрывают окна: страшные исторические последствия

Главред расскажет, почему в Голландии не завешивают окна и ничего не скрывают.

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почему в Голландии не завешивают окна / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый, кто хоть раз был в Амстердаме - удивлялся тому, что там не принято закрывать окна шторами. Тот, кто не живет в Нидерландах, всегда этому удивляется и смущается и многие думают, что Голландцы очень современные люди, которые живут настолько просто, что им нечего скрывать. Однако, это не совсем так. Мы расскажем, почему в Европе нет занавесок на окнах.

Почему в Голландии не закрывают окна - историческая причина

Первая причина того, почему в Голландии не закрывают окна - последствия истории. Всё дело в том, что когда-то Нидерланды были под гнетом Испании. Диктаторский режим тогда был настолько сильным, а правитель настолько боялся бунтов, что голландцам запретили зашторивать окна, чтобы не допустить тайных сговоров в частном помещении.

Почему в Голландии не завешивают окна - экономическая причина

Также у этой особенности есть ещё одна причина - экономическая. В определенный период правительство хотело знать, все ли люди порядочные и живут по своим средствам, никого не обманывая. С тех пор открытые для чужих глаз окна в Голландии - это доказательство приличности и порядочности. Там не принято следить и "подглядывать" за соседями, в этой стране смотреть в чужие окна - моветон.

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Почему у голландцев большие окна - ещё одна особенность

Мало того, что в Голландии не принято зашторивать окна, они также довольно часто очень большого размера. Всё дело в том, что в этих достаточно маленьких и узких домиках узкие лестничные проходы и подъезды, поэтому какую-либо мебель практически невозможно поднять на верхние этажи. Голландцы делают это через окна.

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